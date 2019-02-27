台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出有兩派人馬10多人起糾紛，許姓男子腿部中彈和另名李姓男子送醫。警方經過不到5小時追緝即宣佈破案，除了已順利逮捕涉案10人、起獲手槍1把，子彈兩顆，另還繼續追查其他涉案人到案。

警方說，初步研判這群人是昨晚分乘3輛車陸續到該家汽車旅館，並開了3間房間，房間還有毒咖啡包和k盤等，宛如似在開毒品趴，至於後來為何引起糾紛導致開槍，警方說還待相關人的偵訊內容確定後，再進一步釐清。

警方說，初步查出許男（33歲）雖中彈，但手槍就是他自己的。他因糾紛中掏出手槍作勢要射對方，被高姓男子（24歲）用手撥開時，槍枝走火射到許自己的腿而受傷；後來槍掉在地上，有人趁警方到達時把槍撿走。

警方據報趕到時，有人不顧警員開2槍制止，分乘1輛黑色相型車和2輛白色轎車逃離，但警方後來調閱汽車旅館的監視錄影，發現混亂中有人往反方向跑；經過進一步過濾，警方下午1時35分，就在同旅館另個房間內查獲還有4男2女藏匿其中。

警方前往查緝時，房內4男2女並無反抗，還交出撿得的槍彈，並交待案發經過。