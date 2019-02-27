親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出有兩派人馬10多人起糾紛，許姓男子腿部中彈和另名李姓男子送醫。警方經過不到5小時追緝即宣佈破案，除了已順利逮捕涉案10人、起獲手槍1把，子彈兩顆，另還繼續追查其他涉案人到案。

警方說，初步研判這群人是昨晚分乘3輛車陸續到該家汽車旅館，並開了3間房間，房間還有毒咖啡包和k盤等，宛如似在開毒品趴，至於後來為何引起糾紛導致開槍，警方說還待相關人的偵訊內容確定後，再進一步釐清。

警方說，初步查出許男（33歲）雖中彈，但手槍就是他自己的。他因糾紛中掏出手槍作勢要射對方，被高姓男子（24歲）用手撥開時，槍枝走火射到許自己的腿而受傷；後來槍掉在地上，有人趁警方到達時把槍撿走。

警方據報趕到時，有人不顧警員開2槍制止，分乘1輛黑色相型車和2輛白色轎車逃離，但警方後來調閱汽車旅館的監視錄影，發現混亂中有人往反方向跑；經過進一步過濾，警方下午1時35分，就在同旅館另個房間內查獲還有4男2女藏匿其中。

警方前往查緝時，房內4男2女並無反抗，還交出撿得的槍彈，並交待案發經過。

警方說，除了送醫的許男和李男，上午第一波在屋內查獲的高男即是撥開許手槍導致槍擊者，再加上同在場另名張姓男子，以及下午查獲的4男2女，使得本案已有10人到案。

台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，旅館房內查獲許多毒菸。圖／警方提供
台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，旅館房內查獲許多毒菸。圖／警方提供
分享
台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，警方經過不到5小時追緝即宣佈破案，...
台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，警方經過不到5小時追緝即宣佈破案，順利逮捕涉案10人、起獲手槍1把，子彈兩顆。圖／警方提供
分享
台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，警方起獲手槍1把，子彈兩顆。圖／警...
台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，警方起獲手槍1把，子彈兩顆。圖／警方提供
分享
台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，警方經過不到5小時追緝即宣佈破案，...
台中市太平區新興路一家汽車旅館上午傳出槍擊案，警方經過不到5小時追緝即宣佈破案，順利逮捕涉案10人、起獲手槍1把，子彈兩顆。圖／警方提供
分享

汽車旅館毒品槍枝
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

3王1后摩鐵開毒趴吸白粉還藏槍 遭樹林警逮個正著

2019-02-27 17:33

調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職

2019-02-27 17:31

不讓養貓繁殖賺錢 男持刀險砍死母親

2019-02-27 16:54

惡媳虐死公公：深深懺悔希望他上天堂 法官裁續押3月

2019-02-27 16:42

「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴

2019-02-27 16:37

律師爆料陪審、參審將併行？ 司法院：不可能

2019-02-27 16:11

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

蔣公銅像遭丟擲魷魚粥 中正紀念堂：盼理性表達意見

2019-02-27 15:14

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

安平槍擊案不是行車糾紛 投案者：口角結怨談判起衝突

2019-02-27 15:07

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

台中太平槍擊案 不到5小時警逮逃逸10人

2019-02-27 14:54

行車糾紛開槍傷3人 安平槍擊案3嫌帶槍投案

2019-02-27 12:39

越南偷渡客被抓 自稱被船長踢下船游到台灣

2019-02-27 12:24

「勇媽」悍拒持槍惡人 屋主：她是只想保護小孩的大姊

2019-02-27 12:21

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

快！藏毒香菸盒幫藏起來 仍逃不過眼尖警查獲

2019-02-27 12:05

惡媳凌虐97歲公公致死 今下午開羈押庭

2019-02-27 11:53

通緝犯拒捕稱「沒打警察」 檢：消極抵抗未達妨害公務

2019-02-27 11:53

失聯移工藏身萬華屠宰場 移民署一舉查獲22人

2019-02-27 11:18

影／台中夜店維安變身滋事分子？警：加強臨檢清查背景

2019-02-27 11:00

台中太平汽車旅館槍擊 1人左腿卡彈

2019-02-27 10:33

台中汽車旅館槍擊？ 兩男子受傷送醫

2019-02-27 10:20

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

女嬰裝袋棄廚餘桶 發現時已死

2019-02-26 23:50

女嬰屍遭棄廚餘桶 警鎖定霞海城隍廟調閱周邊監視器

2019-02-26 20:21

竟不怕被關！ 男六合夜市行搶還用同手法搶消夜男

2019-02-26 19:03

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 生母恐觸犯殺嬰罪或遺棄屍體罪

2019-02-26 18:19

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

新竹家暴男砍妻手指 妻躲廢棄車求救

2019-02-26 17:36

偵查隊長現身霞海城隍廟 媒體瘋傳找到女嬰棄屍點

2019-02-26 17:30

女嬰屍丟廚餘桶 法醫：無法判斷生前或死後裝袋

2019-02-26 14:00

吃宵夜遭飛車搶劫 高雄警2小時逮到人

2019-02-26 13:39

台南行車糾紛暴徒槍擊3人 警方：車身兩側有9處彈孔

2019-02-26 13:02

普悠瑪事故家屬遞陳情書 家屬：想告所有當班人員

2019-02-26 11:58
看更多

熱門文章

「約吃飯價碼1萬5一堆人搶」 網紅曝酒店妹較值錢原因

2019-02-26 19:30

伊甸執行長被爆與女下屬婚外情 不顧殘妻溫泉飯店開房間

2019-02-27 10:36

「妳床上很厲害」 他和舊情人重逢拉著就往摩鐵走

2019-02-26 18:28

車手是否強制工作？車手提心吊膽

2019-02-26 21:56

結婚20載丈夫出軌弟媳 她怒求償2次獲330萬

2019-02-26 22:12

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

蔡正元評「赴美生子」遭彭文正夫妻告 仍判無罪

2019-02-27 10:14

前女友傳訊求復合兩小時 原因竟只為了要追劇

2019-02-26 17:40

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25

雲林資深議員傳桃色風暴 服務處：兩人是正常交往

2019-02-27 09:58

「你會是例外嗎」 招租店面被貼著神祕勸世紙條

2019-02-27 13:20

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

猛夫求歡「想要就上」 嬌妻不從他這麼做

2019-02-27 11:54

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

身障乞討嫌10元少 不給50就不讓人走

2019-02-26 17:57

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51

家用花600萬？ 判老婆吐錢

2019-02-27 00:00

南榮前校長販售假學位 台南地院判13年徒刑

2019-02-27 11:40

妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

影╱國道菜車被撞馬鈴薯掉滿地 曾是菜車司機訴心酸

2019-02-27 08:03

台北市警局委外拖吊車轉彎撞人 婦人不治

2019-02-26 20:03

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

影╱台中夜店X-CUBE鬥毆 保全、顧客9掛彩3車毀

2019-02-27 10:36

鬼父舔兒女乳頭遭揭發 出獄竟恫嚇「要強姦社工」

2019-02-27 12:43

高中老師8年來狎25「小鮮肉」 共48罪判18年

2019-02-27 12:43

社福執行長傳緋聞 伊甸：暫停職務

2019-02-27 12:06

北市委外拖吊車撞婦人 送醫搶救不治

2019-02-26 21:21

酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51

北市中山區天津街車禍 翁急救後不治

2019-02-26 20:47

拒午睡 97歲老翁被媳婦凌虐致死

2019-02-26 23:54

台東初鹿傳貨車意外 司機遭夾死車門

2019-02-26 18:33

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

北市南港清潔公司大樓深夜火災 消防隊疏散50多人

2019-02-27 00:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top