「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴

2019-02-27 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市南屯區知名夜店X-CUBE表演尺度大，更開設臉書官網將夜店香豔煽情畫面PO上網，吸引13萬網友追蹤按讚。今晨夜店發生鬥毆事件，警方將12人帶回偵詢，但X-CUBE臉書官網鎖定二二八連假，封面貼出「地表最硬」情色字眼與裸露酥胸等香豔畫面，絲毫不畏警方偵辦，今晚要繼續開趴狂歡。

這起夜店糾紛發生在今晨3點51分，陳姓主嫌夥同三嫌持短鋁棒到南屯區知名夜店X-CUBE生事，並與潘姓共5名維安人員發生衝突，潘等5人反奪短鋁棒痛毆陳等3人並砸毀3車，所幸現場值勤守望勤務警方通報快打，近20名優勢警力控制現場。

警方指出，該業者已發生多起店家與酒客、酒客與酒客糾紛，平日已編派兩組共4人在現場值勤守望勤務，只要發生鬥毆事件，現場員警會立即通報聯繫、啟動快打。

基層警員透漏，單靠第四警分局來守望是「治標不治本」，台中市以前某夜店也發生鬥毆事件，當時轄區分局會同交通警察大隊、保安警察大隊，從夜店開店18點起至清晨4點關店，密集安排守望勤務，逐一盤查前後門進出人員、車輛受檢，歷經3個月才讓店家「整修中暫停營業」，有效喝止群聚鬥毆。

另名基層警員指出，今晨夜店才被警方逮捕滋事分子，業者臉書官網卻依舊放送二二八連假狂歡派對資訊，甚至PO出女舞者大露蜜桃臀跳艷舞影片，封面照片換上「地表最硬」性暗示文字與女舞者大露酥胸照，顯見不畏警方偵辦。