親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

「地表最硬」訊息煽情 X-CUBE今晨鬥毆晚上照辦趴

2019-02-27 16:37聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市南屯區知名夜店X-CUBE表演尺度大，更開設臉書官網將夜店香豔煽情畫面PO上網，吸引13萬網友追蹤按讚。今晨夜店發生鬥毆事件，警方將12人帶回偵詢，但X-CUBE臉書官網鎖定二二八連假，封面貼出「地表最硬」情色字眼與裸露酥胸等香豔畫面，絲毫不畏警方偵辦，今晚要繼續開趴狂歡。

這起夜店糾紛發生在今晨3點51分，陳姓主嫌夥同三嫌持短鋁棒到南屯區知名夜店X-CUBE生事，並與潘姓共5名維安人員發生衝突，潘等5人反奪短鋁棒痛毆陳等3人並砸毀3車，所幸現場值勤守望勤務警方通報快打，近20名優勢警力控制現場。

警方指出，該業者已發生多起店家與酒客、酒客與酒客糾紛，平日已編派兩組共4人在現場值勤守望勤務，只要發生鬥毆事件，現場員警會立即通報聯繫、啟動快打。

基層警員透漏，單靠第四警分局來守望是「治標不治本」，台中市以前某夜店也發生鬥毆事件，當時轄區分局會同交通警察大隊、保安警察大隊，從夜店開店18點起至清晨4點關店，密集安排守望勤務，逐一盤查前後門進出人員、車輛受檢，歷經3個月才讓店家「整修中暫停營業」，有效喝止群聚鬥毆。

另名基層警員指出，今晨夜店才被警方逮捕滋事分子，業者臉書官網卻依舊放送二二八連假狂歡派對資訊，甚至PO出女舞者大露蜜桃臀跳艷舞影片，封面照片換上「地表最硬」性暗示文字與女舞者大露酥胸照，顯見不畏警方偵辦。

台中市警局第四分局偵查隊長張國益指出，警方持續監控該夜店臉書訊息，因訊息未出現三點裸露，未構成妨害風化，警方已對業者進行勸導；張強調，已配合市府相關單位規劃聯合稽查，不只二二八連假，只要夜店營業時間「都是警方稽查重點」，呼籲業者自愛。

台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨才被警方逮捕滋事分子，業者臉書官網卻放送二二...
台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨才被警方逮捕滋事分子，業者臉書官網卻放送二二八連假狂歡派對資訊，封面照片換上「地表最硬」性暗示文字與女舞者大露酥胸照。圖／翻攝自X-CUBE臉書官網
分享

夜店連假台中市
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

3王1后摩鐵開毒趴吸白粉還藏槍 遭樹林警逮個正著

2019-02-27 17:33

調查局新人事案 辦國安、經濟犯罪及毒品大將升職

2019-02-27 17:31

不讓養貓繁殖賺錢 男持刀險砍死母親

2019-02-27 16:54

惡媳虐死公公：深深懺悔希望他上天堂 法官裁續押3月

2019-02-27 16:42

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

律師爆料陪審、參審將併行？ 司法院：不可能

2019-02-27 16:11

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

蔣公銅像遭丟擲魷魚粥 中正紀念堂：盼理性表達意見

2019-02-27 15:14

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

安平槍擊案不是行車糾紛 投案者：口角結怨談判起衝突

2019-02-27 15:07

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

台中太平槍擊案 不到5小時警逮逃逸10人

2019-02-27 14:54

行車糾紛開槍傷3人 安平槍擊案3嫌帶槍投案

2019-02-27 12:39

越南偷渡客被抓 自稱被船長踢下船游到台灣

2019-02-27 12:24

「勇媽」悍拒持槍惡人 屋主：她是只想保護小孩的大姊

2019-02-27 12:21

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

快！藏毒香菸盒幫藏起來 仍逃不過眼尖警查獲

2019-02-27 12:05

惡媳凌虐97歲公公致死 今下午開羈押庭

2019-02-27 11:53

通緝犯拒捕稱「沒打警察」 檢：消極抵抗未達妨害公務

2019-02-27 11:53

失聯移工藏身萬華屠宰場 移民署一舉查獲22人

2019-02-27 11:18

影／台中夜店維安變身滋事分子？警：加強臨檢清查背景

2019-02-27 11:00

台中太平汽車旅館槍擊 1人左腿卡彈

2019-02-27 10:33

台中汽車旅館槍擊？ 兩男子受傷送醫

2019-02-27 10:20

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

女嬰裝袋棄廚餘桶 發現時已死

2019-02-26 23:50

女嬰屍遭棄廚餘桶 警鎖定霞海城隍廟調閱周邊監視器

2019-02-26 20:21

竟不怕被關！ 男六合夜市行搶還用同手法搶消夜男

2019-02-26 19:03

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

女嬰屍遭丟棄廚餘桶 生母恐觸犯殺嬰罪或遺棄屍體罪

2019-02-26 18:19

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

新竹家暴男砍妻手指 妻躲廢棄車求救

2019-02-26 17:36

偵查隊長現身霞海城隍廟 媒體瘋傳找到女嬰棄屍點

2019-02-26 17:30

女嬰屍丟廚餘桶 法醫：無法判斷生前或死後裝袋

2019-02-26 14:00

吃宵夜遭飛車搶劫 高雄警2小時逮到人

2019-02-26 13:39

台南行車糾紛暴徒槍擊3人 警方：車身兩側有9處彈孔

2019-02-26 13:02

普悠瑪事故家屬遞陳情書 家屬：想告所有當班人員

2019-02-26 11:58
看更多

熱門文章

「約吃飯價碼1萬5一堆人搶」 網紅曝酒店妹較值錢原因

2019-02-26 19:30

伊甸執行長被爆與女下屬婚外情 不顧殘妻溫泉飯店開房間

2019-02-27 10:36

「妳床上很厲害」 他和舊情人重逢拉著就往摩鐵走

2019-02-26 18:28

車手是否強制工作？車手提心吊膽

2019-02-26 21:56

結婚20載丈夫出軌弟媳 她怒求償2次獲330萬

2019-02-26 22:12

影／台中太平槍擊案 警開槍畫面曝光

2019-02-27 12:05

軍官內務檢查腳移臉盆 一兵不滿揍中尉

2019-02-27 11:25

遊客亂丟菸蒂惹禍 台灣燈會宗教燈區起火

2019-02-27 16:35

胞弟夫婦遭亂刀砍死 他無怨扶養肌肉萎縮姪28年

2019-02-26 18:06

蔡正元評「赴美生子」遭彭文正夫妻告 仍判無罪

2019-02-27 10:14

「正晶」為何輸定了？關鍵在涉公益、夫妻是知名人物

2019-02-27 11:25

雲林資深議員傳桃色風暴 服務處：兩人是正常交往

2019-02-27 09:58

「你會是例外嗎」 招租店面被貼著神祕勸世紙條

2019-02-27 13:20

勿忘228！「台灣國」陳峻涵朝蔣介石銅像丟魷魚粥

2019-02-27 14:57

黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58

猛夫求歡「想要就上」 嬌妻不從他這麼做

2019-02-27 11:54

影／台灣國闖中正紀念堂 向蔣中正銅像丟魷魚粥

2019-02-27 15:14

身障乞討嫌10元少 不給50就不讓人走

2019-02-26 17:57

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

戰績輝煌檢察長調回鄉 北高雄這2大犯罪挫咧等

2019-02-26 20:51

家用花600萬？ 判老婆吐錢

2019-02-27 00:00

南榮前校長販售假學位 台南地院判13年徒刑

2019-02-27 11:40

妙齡OL詐公款 男同事願幫賠百萬條件是「嫁給我」

2019-02-26 20:49

丁守中要查1563投開票所主任LINE對話 法院今駁回

2019-02-27 12:37

影╱國道菜車被撞馬鈴薯掉滿地 曾是菜車司機訴心酸

2019-02-27 08:03

台北市警局委外拖吊車轉彎撞人 婦人不治

2019-02-26 20:03

遠離毒害到鄉下 男子還是難敵毒品誘惑遭逮

2019-02-27 10:05

影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02

影╱台中夜店X-CUBE鬥毆 保全、顧客9掛彩3車毀

2019-02-27 10:36

鬼父舔兒女乳頭遭揭發 出獄竟恫嚇「要強姦社工」

2019-02-27 12:43

高中老師8年來狎25「小鮮肉」 共48罪判18年

2019-02-27 12:43

社福執行長傳緋聞 伊甸：暫停職務

2019-02-27 12:06

北市委外拖吊車撞婦人 送醫搶救不治

2019-02-26 21:21

酒駕逆向撞死2人 中檢求最高刑10年車沒收

2019-02-27 10:51

北市中山區天津街車禍 翁急救後不治

2019-02-26 20:47

拒午睡 97歲老翁被媳婦凌虐致死

2019-02-26 23:54

台中太平槍擊案 警方宣佈偵破

2019-02-27 16:39

台東初鹿傳貨車意外 司機遭夾死車門

2019-02-26 18:33

北市南港清潔公司大樓深夜火災 消防隊疏散50多人

2019-02-27 00:03

女嬰裝袋棄廚餘桶 發現時已死

2019-02-26 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top