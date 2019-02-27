律師爆料陪審、參審將併行？ 司法院：不可能

2019-02-27 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



被列為司法改革「旗艦議題」的國民參與刑事審判法去年4月25日送進立法院，但當勞動事件法、憲法訴訟法與終審法院「大法庭」新制都順利過關之際，國民參審制卻遭到台灣陪審團協會等團體反對，立委也有不同聲音。民間司改會董事長林永頌今在民間監督司改第三度報告記者會「爆料」，稱司法院修正版本，改採參審與陪審併行，司法院下午聲明這「並非事實」。

司法院表示，參審、陪審兩制併行將嚴重耗費國家財政，也影響審、檢、辯等法律專業人士學習運作和國民參與、理解，推動中的國民參與刑事審判法草案不會採取此項方案，目前也沒有所謂的政策大轉彎、改採兩制併行的情形。

正在立法院審議中的國民參與刑事審判法法案，司法院表示向來保持開放的態度，積極與社會各界進行對話，廣納各種不同的主張、建言，尋求共識，目的就是希望與關心國民參與審判議題的朋友們都能攜手合作，推動符合台灣社會需求、兼顧各方期待的國民參與刑事審判制度。

國民參與刑事審判法草案納入陪審制的元素，如「海選」國民法官，就是要兼顧陪審的精神。司法院表示，評議方式是否參考陪審制元素另行增訂，也在審慎評估中，希望尋求最大共識，儘速完成立法。

司法院提的國民參與刑事審判法若上路，法庭將由3名職業法官和6名國民法官組成，共同進行審判，而第一審應行參審的案類，為最輕本刑為7年以上有期徒刑之罪、故意犯罪因而致人於死者，但少年刑案、毒品危害防制條例之罪不在參審範疇。草案規定，凡年滿23歲、在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上，具高中職以上或同等學力的國民，均具有擔任國民法官、備位國民法官的積極資格。而國民有擔任國民法官的權利與義務，候選國民法官無正當理由不到場或虛偽、拒絕陳述，得處6萬元以下罰鍰。