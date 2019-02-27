安平槍擊案不是行車糾紛 投案者：口角結怨談判起衝突

2019-02-27 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安平區昨天發生槍擊殺人未遂案，涉案三人今天攜帶二把改造手槍向警方投案，涉案三人向警方供稱，雙方是因上周在安南區發生口角衝突後結怨，昨天原約定見面談判，見對方開車衝來才開槍反擊。警方認為翁等人說詞避重就輕，將查證釐清。

成大醫院昨天清晨1點多向警方轉報，有3名疑似槍傷病患，員警前往了解，周姓被害人表示凌晨1點多駕駛車輛載友人前往安平地區，在安北路上突遭他車人持槍枝射擊多發，被害人立即駕車加速脫離，並自行前往就醫，經醫院檢視傷勢並無大礙，周因右大腿及左肩有傷住院觀察，其餘2人皆輕微擦傷。

市警四分局成立專案小組全力偵辦，經監視器調閱小組調閱周邊監視器影像畫面及查訪資料交叉比對，查出涉案犯嫌，並在警方策動下，今天上午到市警四分局說明案情，並攜帶作案用仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改造子彈2枚，全案依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪嫌送辦。

警方調查，翁姓(19歲、詐欺通緝）男子駕駛紅色BMW轎車，坐在右前座徐姓男子(30歲毒品、傷害前科)兩人涉開槍，另一名王姓男子開另輛車在後；了解此次衝突原因，係因日前雙方發生細故有口角糾紛，後雙方約定碰面談判，在安北路上因犯嫌見對方駕車要來衝撞，一時衝動持槍射擊，隨即逃逸。

因怕警方會循線追查，所以將涉案車子藏在東區停車場，2人便藏匿起來，當天即聽聞警方已鎖定其身分，2人因心理壓力太大，決議向警方說明案情面對司法制裁；另槍枝來源，因2名犯嫌說詞避重就輕，警方將持續溯源追查。