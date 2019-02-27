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失聯移工藏身萬華屠宰場 移民署一舉查獲22人

2019-02-27 11:18聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

移民署北區事務大隊台北市專勤隊，日前接獲線報，指稱就在台北市萬華區屠宰場內，疑似有大批越南籍失聯移工及觀宏專案脫團對象，從事宰殺雞鴨、清洗、搬運、裝卸等工作。

專勤隊連日派員到現場勘查，立即會同台北市政府勞動力重建運用處、調查局台北市調查處、海巡署偵防分署、台北、士林、宜蘭憲兵隊及移民署宜蘭縣專勤隊等，結合勞政、憲、調、海巡等單位共計動員119名人員聯合查察，一舉查獲18名失聯移工、4名逾期停留外來人口在現場非法工作。

移民署指出，屠宰場因元宵節2天休市，緊接著面臨228連續假日，家禽有大量市場需求，業者因此鋌而走險聘僱失聯移工，並利用晚上10點到隔天清晨6點，避人耳目從事運送、宰殺工作。

屠宰場占地廣闊、外圍緊臨交通要道，專勤隊員避免查察過程中出現外來人口翻牆衝入車道，造成傷害，加上屠宰場出入動線複雜、地面濕滑、宰殺雞鴨血水、羽毛、排泄物等異味四溢、大型清洗、宰殺機械、刀具遍佈，且掛載雞隻的尖銳吊鉤佈滿二樓屠宰區，執行查察時，面臨高度的安全威脅，也為了避免查處時，非法移工驚慌竄逃，發生危險受傷，才因此採取優勢人力策略，先對屠宰場場外圍規劃充足人員部署，阻絕流竄，隨後再進駐場內各對外通道、梯口，逐層清查，查緝人員深夜出擊一舉奏效。

移民署強調，現正積極推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，期間自108年1月1日起至6月30日止，對於自行到案者，採免收容、逾期處罰鍰新台幣2千元，並且減免禁止入國期間；但遭查獲者，原則一律收容、逾期罰鍰和禁止入國期間將從重計算。自行到案及檢舉非法雇主、仲介免費專線0800-024-881；另防制人口販運專線(02)2388-3095，請民眾踴躍檢舉及逾期停(居)留外來人口積極投案。

移民署台北專勤隊，在萬華屠宰場，查獲22名失聯移工及逾期居留人士。圖/記者廖炳棋...
移民署台北專勤隊，在萬華屠宰場，查獲22名失聯移工及逾期居留人士。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署台北專勤隊，在萬華屠宰場，查獲22名失聯移工及逾期居留人士。圖/記者廖炳棋...
移民署台北專勤隊，在萬華屠宰場，查獲22名失聯移工及逾期居留人士。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署台北專勤隊，在萬華屠宰場，查獲22名失聯移工及逾期居留人士。圖/記者廖炳棋...
移民署台北專勤隊，在萬華屠宰場，查獲22名失聯移工及逾期居留人士。圖/記者廖炳棋翻攝
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移民署北市移工
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