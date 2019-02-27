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影／台中夜店維安變身滋事分子？警：加強臨檢清查背景

2019-02-27 11:00聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，夜店維安人員反搶奪短鋁棒痛毆陳嫌等3人、砸毀3車，潘姓共5名維安人員也掛彩送醫。台中市警局第四分局偵查隊隊長張國益強調，該夜店已發生多起店家與酒客、酒客與酒客糾紛，警方將加派警力、不定期進行臨檢，針對店家與滋事分子進行身分背景調查，絕不縱放。

台中市警局第四分局偵查隊長張國益強調，將針對業者與相關滋事維安人員進行身分背景調...
台中市警局第四分局偵查隊長張國益強調，將針對業者與相關滋事維安人員進行身分背景調查，並加派警力進駐、不定期稽查，絕不縱放。記者林佩均／攝影
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這起夜店糾紛發生在今晨3點51分，陳姓主嫌夥同三嫌持短鋁棒到南屯區知名夜店X-CUBE生事，並與潘姓共5名維安人員發生衝突，潘等5人反奪短鋁棒痛毆陳等3人並砸毀3車，所幸現場值勤守望勤務的員警通報快打，近20名優勢警力控制現場。

民眾質疑為何陳姓主嫌持鋁棒能進入夜店，業者卻未盡責安檢？警方指出，業者12點至清晨1點是顧客數最多時段，每位顧客都會進行安檢，推估陳嫌見業者清晨4點打烊，安檢鬆散時進入滋事，對此警方將請夜店張姓負責人到案說明。

警方指出，該夜店已發生多起店家與酒客、酒客與酒客糾紛，平日已編派兩組共4人警力在現場執行守望勤務，只要發生鬥毆事件，現場員警會立即通報聯繫、啟動快打。

今業者的維安人員反奪短鋁棒攻擊陳嫌與其車輛，警方將針對業者與相關滋事維安人員進行身分背景搜查，未來將加派警力進駐、不定期稽查，絕不縱放。

台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓...
台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓主嫌3輛車遭砸毀，陳等9人受傷送醫。記者林佩均／翻攝
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台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓...
台中市南屯區知名夜店X-CUBE今晨發生鬥毆，警方出動優勢警力快打抵達現場，陳姓主嫌3輛車遭砸毀，陳等9人受傷送醫。記者林佩均／翻攝
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