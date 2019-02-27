影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市南屯區一家知名夜店今晨3時許發生打群架事件，警方迅速啟動快打，進20名警力到場控制。警方釐清，陳男攜鋁棒進入夜店，與其他酒客發生衝突，過程中夜店潘姓等5明安管人員再與陳男發生第二次肢體衝突，導致有人持滅火器、球棒砸車，現場一片混亂，導致9人受傷。