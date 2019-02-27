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影╱台中夜店清晨大亂鬥 滅火器砸車9人掛彩

2019-02-27 09:02聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市南屯區一家知名夜店今晨3時許發生打群架事件，警方迅速啟動快打，進20名警力到場控制。警方釐清，陳男攜鋁棒進入夜店，與其他酒客發生衝突，過程中夜店潘姓等5明安管人員再與陳男發生第二次肢體衝突，導致有人持滅火器、球棒砸車，現場一片混亂，導致9人受傷。

警方指出，9名受傷民眾送林新、中山、中港澄清等3家醫院就醫，警方並派員戒護，並調閱監視器釐清案情，相關涉案人警方將依傷害、毀損罪、公然聚眾施強暴脅迫罪嫌移送法辦。

台中南屯區一家知名夜店清晨發生大亂鬥，有人持滅火器砸車，造成9人掛彩送醫。記者林...
台中南屯區一家知名夜店清晨發生大亂鬥，有人持滅火器砸車，造成9人掛彩送醫。記者林佩均／翻攝
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