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女嬰裝袋棄廚餘桶 發現時已死

2019-02-26 23:50聯合報 記者袁志豪／新北報導

新北市新店區一家環保公司，昨天上午發現廚餘回收桶內的黑色塑膠袋竟包裹女嬰，女嬰已...
新北市新店區一家環保公司，昨天上午發現廚餘回收桶內的黑色塑膠袋竟包裹女嬰，女嬰已死亡，檢警追查中。 記者袁志豪／攝影
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新北市新店一家環保公司員工在處理廚餘時，在廚餘回收桶內發現被黑色塑膠袋包住的嬰屍，女嬰的臍帶、胎盤還連在身上。檢警相驗，發現女嬰手腳外觀正常健康、沒有任何外傷，法醫無法判斷小嬰兒是活生生被裝進塑膠袋或是死後才裝入。

警方研判，台北霞海城隍廟附近的回收點就是棄屍地點，調閱監視器追查中。附近居民議論「父母怎麼會把女兒當廚餘丟？」

新北市警新店分局表示，昨天上午八點多，環保公司莊姓員工在廚餘回收桶內發現女嬰屍，嚇壞報案。警方鑑識確認女嬰身上沒有外傷、外力致死跡象，並非早產，臍帶約廿多公分長。

警方指出，女嬰全裸，身上沒有生父母的任何線索；女嬰眼睛閉起，身體仍相當柔軟，甚至還泛著紅潤、呈蜷曲狀。女嬰身高約五十公分，推測死亡時間不超過十二小時。

載到嬰屍的余姓司機說，回收路線依序是北市中山、大同、大安區的餐廳與社區大樓；昨天凌晨四點多到大同區霞海城隍廟旁的回收點收廚餘時，印象中該區的垃圾原本都會分類好，但當時所有垃圾卻混雜在一起。

余猜想，可能是棄嬰者故意將垃圾弄混，他與張姓同事回到公司，先將收回的廚餘分類，發現裝著女嬰屍體的黑色塑膠袋，詢問張「那是什麼？」張答應該是動物的屍體「像是隻全雞」，還說「怎麼剩這麼多、這麼重？」

據了解，環保公司為避免收到的廚餘有垃圾或動物不能食用的東西，會一袋袋打開檢查。

余說，觸摸垃圾袋，有軟軟的感覺，沒多想，就照常分類到廚餘區，事後想起可能是摸到女嬰的頭。由於發現地是環保公司廚餘回收總站，女嬰父母不可能拿到那邊丟棄，警方除採集女嬰檢體，也依據相關人證詞，調閱昨天凌晨四點霞海城隍廟周邊的監視器。

律師林俊峰表示，若是生母將女嬰殺死再丟棄，成立生母殺嬰等罪；如出生時是死胎，棄屍者則涉遺棄屍體罪。

廚餘霞海城隍廟
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