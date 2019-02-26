北市中山區天津街車禍 翁急救後不治

2019-02-26 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台北市劉姓男子（22歲）今天晚間8時許，駕車行經中山北路ㄧ段105巷，左轉天津街時撞上步行的陳姓老翁（75歲），陳失去呼吸心跳，送醫急救後不治。

劉男酒測值為零，警方正調閱路口監視器畫面，他供稱，他左轉時，死者突然衝出來，他煞車不及便撞上