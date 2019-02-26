黑幫誤闖民宅開槍尋仇 帶頭大哥投案交出9把長短槍

2019-02-26 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



台南市8名黑幫兄弟上個月帶模擬突擊步槍，誤闖嘉義縣朴子市某民宅，朴子警分局獲報循線追查破案，為首攜帶長槍的鐘姓男子在警方策動下，今天下午投案，一口氣交出九把長短模擬及改造槍，火力強大，讓警方嚇一跳。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 台南市8名黑幫兄弟上個月帶模擬突擊步槍，誤闖嘉義縣朴子市某民宅，朴子警分局獲報循線追查破案，為首攜帶長槍的鐘姓男子，逃亡多日，在警方策動下，今天下午出面到警分局投案，一口氣交出9把長短模擬及改造槍，火力強大，讓警方嚇一跳，正深入追查槍枝來源送鑑定，調查有無犯其他刑案。

警方說，家住台南新營區鐘姓兄弟與蔡姓男子，1月20日到朴子市某小吃部喝酒，酒後雙方口角，結果砍中蔡男頭部，傷勢嚴重，蔡男就醫休養1個月，不甘受辱，22日清晨到台南鹽水區某小吃部找鐘姓兄弟，夥同綽號「丸仔」友人等2人，持棍棒及刀械到小吃部尋仇，誤傷人在小吃部的鐘姓兄弟同行友人。

當晚鍾姓男子另夥同6名友人，分持棍棒、槍械到朴子尋仇，有人帶突擊步槍和散彈槍，卻誤闖某民宅，屋內有3名大人及2名幼童，當時力抗歹徒女子是名旅館服務人員，當時帶2個小孩到妹妹家玩，鐘男等人發現找錯人，隨即撤離現場，又趕到朴子「丸仔」家門口開槍，第2次才找到他們想找到人，整個過程被警方監控鎖定。