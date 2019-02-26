女嬰屍遭丟棄廚餘桶 生母恐觸犯殺嬰罪或遺棄屍體罪

2019-02-26 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



台北市一名狠心母親將臍帶、胎盤還在身上的小女嬰裝進黑色塑膠袋，丟棄進廚餘回收桶，檢警相驗發現女嬰足月、手腳外觀正常健康、沒有任何外傷，法醫現場無法判斷是小嬰兒是活生生被裝進塑膠袋或是死後才被裝入，律師林俊峰指出這兩者觸犯的法條將有所不同。

律師林俊峰表示，若是生母將剛出生的女嬰丟棄致死，將觸犯刑法生母殺嬰罪，處6月以上、5年以下徒刑，並涉犯違背義務遺棄罪，致人於死者處無期徒刑或7年以上徒刑，另也可依兒童及少年福利與權利保障法第112條加重其刑；若是生母先將剛出生的女嬰殺死再丟棄，則成立生母殺嬰罪，及遺棄屍體罪。如女嬰出生時是死胎，棄屍者涉遺棄屍體罪，將處6月以上、5年以下徒刑。

新北市警新店分局指出，今天上午8時許，新店區柴埕路的莊姓環保公司人員在廚餘回收桶內，發現黑色塑膠袋內有已死亡的小女嬰，明顯死亡，臍帶、胎盤還在身上，嚇壞趕緊報案；警方到場鑑識，確認女嬰五官、手腳正常健康，身上沒有外傷，是足月的小女嬰，臍帶約有20多公分長，胎盤也還在。

警方指出，塑膠袋內沒有任何其他物品，女嬰是全裸，沒有任何衣物，身上完全沒有生母的蛛絲馬跡線索；女嬰眼睛閉起，身體仍相當柔軟，甚至還泛著紅潤、呈現蜷曲狀，身長約50公分，推測死亡時間不超過12小時。

載到嬰屍的54歲余姓司機下午前往製作筆錄表示，每天工作的時間從晚上7時到清晨5時，回收的路線是台北市中山、大同、大安區的餐廳與社區大樓；今天凌晨4時許到大同區收垃圾時，印象中該區的垃圾原本都會依照一般、廚餘及其他垃圾分類好，今天去的時候卻發現所有垃圾混雜在一起。

余指出當時覺得很怪異，事後推測可能是棄嬰者希望不被發現，才故意將垃圾弄混；余與53歲張姓清潔員回到清潔公司，有先將今天收回的垃圾分類，發現裝著女嬰屍體的黑色塑膠袋。余當時詢問張那是什麼，張說應該是動物的屍體、像是隻全雞，還說怎麼剩「這麼多、這麼重」。

余表示他觸摸垃圾袋，有軟軟的感覺，當時並未多想，就照常分類到廚餘區，事後想起可能是摸到女嬰頭顱。