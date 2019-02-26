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影／菲籍船員南方澳漁港落海亡 原因待查

2019-02-26 15:01聯合報 記者羅建旺╱即時報導

一名受僱台灣漁船的菲律賓籍船員，今天被發現在宜蘭縣南方澳漁港落海，海巡署第一巡防區會同警、消、民間救援團體搜救，中午尋獲，但菲籍船員已無生命徵象，落水與原因有待進一步調查。

第一巡防區指揮部獲報，今天上午近10點，蘇澳安檢所巡邏人員接獲報案，南方澳港區內疑似有外籍船員落海。

巡邏人員立即通知警、消及民間救援潛水單位，共同搜救並出動海巡生艇搭配潛水人員及與民間救援潛水協會擴大水下搜救，今天中午尋獲落海船員，但救起時，船員已無生命跡象。

經查，溺者為漁船僱用的菲國外籍船員，詳細落水原因尚待釐清。

一名受僱台灣漁船的菲律賓籍船員，今天被發現在宜蘭縣南方澳漁港落海，海巡署第一巡防...
一名受僱台灣漁船的菲律賓籍船員，今天被發現在宜蘭縣南方澳漁港落海，海巡署第一巡防區會同警、消、民間救援團體搜救，中午尋獲，但菲籍船員已無生命徵象，落水與原因有待進一步調查。圖／海巡署提供
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一名受僱台灣漁船的菲律賓籍船員，今天被發現在宜蘭縣南方澳漁港落海，海巡署第一巡防...
一名受僱台灣漁船的菲律賓籍船員，今天被發現在宜蘭縣南方澳漁港落海，海巡署第一巡防區會同警、消、民間救援團體搜救，中午尋獲，但菲籍船員已無生命徵象，落水與原因有待進一步調查。圖／海巡署提供
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