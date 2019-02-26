吃宵夜遭飛車搶劫 高雄警2小時逮到人

2019-02-26 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張媛榆 ╱即時報導



警方以車追人，在陳男位於左營重安路的住處埋伏，順利逮到人。記者張媛榆／翻攝 分享 facebook

高雄市今天發生兩件搶案，搶匪連續在鼓山、新興區趁民眾用餐時，搶走民眾的隨身包包，警方獲報後組成專案小組以車追人，兩小時後就在陳姓搶匪住家逮到人，警詢後依竊盜、搶奪罪嫌移送法辦。

警方調查，有竊盜前科的陳姓男子（44歲）凌晨騎車經過鼓山區慶豐街，見一名葉姓女子（25歲）與朋友在麵攤用餐，其中女子將紅色手提包放在身旁椅子上，陳男發現有機可乘，便趁被害人不注意時將手提包拿走，隨即騎機車逃離現場，被害女子向警方表示損失金額約新台幣2000元。

陳男犯案後，從鼓山騎車到新興區六合夜市，鎖定一群在夜市路中桌椅區享用美食的遊客，見有機可趁，便搶走一名印尼籍女遊客（36歲）放在桌上的藍色手提包，損失約新台幣5000元、30萬印尼盾（約台幣630元）及護照等重要身分證件。

警方獲報後組成專案小組，循線調閱陳男逃逸路線的監視器畫面以車追人，2小時後前往陳男左營區重安路的住處埋伏，正好看到陳男從住家對面超商走出，手上還提著用搶來現金購買的高粱酒及食物，警方見狀隨即上前逮人，陳男當場坦承犯案，表示因缺錢花用，騎機車經過發現有機可乘，才臨時起意犯案。