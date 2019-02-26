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台南行車糾紛暴徒槍擊3人 警方：車身兩側有9處彈孔

2019-02-26 13:02聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安平區今天清晨驚傳槍響，3人輕傷自行就醫。警方調查，這起槍擊可能是男子疑行車糾紛引起，兩車一度在街道高速追逐，約在安北路橘色轎車車內男子朝黑色色轎車開槍，造成l人腿部中彈，2人手部擦傷。

警方說，遭槍擊的黑色轎車，車身兩側共有9個彈孔，研判至少被開6槍，警方並在安北路等地共找到5顆彈殼，送鑑定是否為制式子彈。

台南行車糾紛暴徒槍擊3人 警方：車身兩側有9處彈孔
台南行車糾紛暴徒槍擊3人 警方：車身兩側有9處彈孔
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