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按嘛叭惹到橘色轎車？台南行車糾紛3人被開槍

2019-02-26 11:41聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市安平區今天清晨驚傳槍響，3人輕傷自行就醫。警方調查，3名19歲男子疑行車糾紛，兩車展開高速追逐後，約在安北路遭同向轎車男子開槍，l人腿部中彈，2人手部擦傷，警方追查可疑橘色轎車追查。

成大醫院今天清晨1點多向警方通報，急診室有3名槍傷病患。周左大腿被子彈貫穿，手術後留院觀察，朱及趙姓男子分別是手掌，手部擦傷。

朱等人告訴警方，他們同車從北區到安平夜遊，途中曾向前方橘車按喇叭，又因車子開的音樂很吵，橘車右前座男子朝他他開了數槍。

警方接獲醫院通報後展開調查，鎖定可疑橘色轎車及男子全力緝凶。

警方在槍擊發生地點安平安北路沿路蒐證拍照。記者黃宣翰/攝影
警方在槍擊發生地點安平安北路沿路蒐證拍照。記者黃宣翰/攝影
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成大醫院車展手術
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