親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

藍營競爭多1人！周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

日本「小4虐死案」：兒童保護網失能的社會悲劇

違停路邊吸K 警命開窗查獲2.5公斤毒品

2019-02-26 09:04聯合報 記者袁志豪╱即時報導

劉姓男子日前將車輛違規停放在停車場出入口，就在車上吸食K他命，新北市警保安大隊第二中隊巡邏經過，研判可疑，上前盤查，當場聞到濃濃K他命味；警員眼尖發現駕駛座腳踏墊上有白色粉末、副駕駛座腳踏墊上有1個黑色背包，請劉打開，赫見14包搖頭丸及1包K他命毒品，訊後依毒品罪移送法辦。

新北市保安警察大隊指出，本月23日晚間7時許，第二中隊警員蔡錚臆等人巡邏經過樹林區東陽街與鎮前街口，發現一輛出租汽車違規停車在停車場出入口，下車盤查；駕駛才剛搖下車窗，警員就聞到車內有濃濃的K他命味，駕駛座腳踏墊上還散落有不明的白色粉末，請駕駛下車。

警方調查，有毒品、傷害前科的劉姓男子（20歲）聲稱汽車是跟朋友借來的，車上東西都不是他的，警員發現副駕駛座腳踏墊上有一個黑色背包，劉也連稱那是朋友的，沒經過朋友的同意不能隨便打開；警員請他說明朋友姓名、資料、目前人在何處，劉支支吾吾、難以辯解。

最後警員指出，現場車內就是有毒品粉末，希望劉能配合辦案，不要再狡辯；劉才打開黑色背包，臉面居然有14包、包含紅、黃、粉紅、綠、紫等5種顏色的搖頭丸及1包K他命毒品，合計重量達2.5公斤。警員將劉上銬逮捕，偵訊時，劉承認毒品是他的，訊後依毒品罪移送法辦。

新北市保安警察大隊指出，為加強轄區治安維護，保大蒐集大數據資料，分析出轄區治安熱時、熱點，據以彈性規劃勤務及強化巡邏路檢等攻勢勤務，因此能一舉查獲毒品案。

保大呼籲，濫用藥物的型態日趨多元化，有些被製成各種色彩鮮艷的藥丸，或打有名牌圖形的錠劑來吸引年輕人的眼光，就算是外觀一模一樣的錠劑，其藥物含量可能相差數倍，成分種類也完全不同。

保大提醒民眾千萬不要輕忽彩色小藥丸中暗藏的多重成分危機，毒品危害身心嚴重，切勿輕易嚐試毒品，青少年朋友更應提高警覺遠離毒品，以免因一時好奇，毀了一生的前途及健康，甚至賠上寶貴的生命，造成難以彌補的傷害和遺憾。

劉姓男子日前將車輛違規停放在停車場出入口，就在車上吸食K他命，當場被警員查獲逮捕...
劉姓男子日前將車輛違規停放在停車場出入口，就在車上吸食K他命，當場被警員查獲逮捕。記者袁志豪／翻攝
分享
劉姓男子日前將車輛違規停放在停車場出入口，就在車上吸食K他命，當場被警員查獲逮捕...
劉姓男子日前將車輛違規停放在停車場出入口，就在車上吸食K他命，當場被警員查獲逮捕。記者袁志豪／翻攝
分享

毒品警察
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

普悠瑪事故董家二哥出海放網 浪大翻覆自行游上岸

2019-02-26 09:45

查毒查物流 2大毒品倉庫被抄

2019-02-26 00:31

黃昭堂銅像潑漆案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 23:50

四海遊龍前後經營者債務糾紛 中和廠今遭新北法院查封

2019-02-25 23:20

母子拿護照入住商旅5天 疑自殺留字條：請尊重我們

2019-02-25 15:53

影／惡煞尋仇開槍找錯址 見小孩睡覺連聲 「歹勢」

2019-02-25 15:43

敦化北路商旅2人陳屍 警：男約40歲，女約60歲

2019-02-25 15:31

扯！吸毒幻覺報警有人被砍頭 台東警當場逮捕2毒蟲

2019-02-25 15:15

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

兒虐頻傳 法部研議早期偵查機制

2019-02-25 14:42

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

影／酒後互毆大亂鬪 兄弟揪眾開槍被警逮捕

2019-02-25 12:10

未婚單身無業男屢竊女內衣 失主裝監視器逮人

2019-02-25 09:28
看更多

熱門文章

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

2019-02-25 11:00

74萬丟超商1月沒人領 警憑焦痕竟找出失主

2019-02-25 21:43

手機充電爆炸引發火警 男子全身40%燒燙傷

2019-02-25 22:32

子彈貫穿太陽穴？ 基隆男子陳屍民宅地下室

2019-02-25 14:18

受害銀行曝光！慶富陳慶男涉海科館詐貸遭羈押

2019-02-25 16:27

最狂直播主10分鐘賣破億遊艇 網友：我只看到辣模

2019-02-25 12:39

包養價6天破百萬 T妹：真斂財的話靠包養最快

2019-02-25 14:50

整形名醫與美女醫外遇 妻求償當庭「翻舊帳」

2019-02-25 17:27

黃昭堂銅像遭潑漆2嫌到案 主嫌是大陳遺族

2019-02-25 18:16

四海遊龍前後經營者債務糾紛 中和廠今遭新北法院查封

2019-02-25 23:20

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

2019-02-25 14:53

網路貼文匿名指控教授始亂終棄 輔大：停課調查

2019-02-25 21:14

移居曼谷母子 返台5天自殺雙亡

2019-02-26 00:28

扯！吸毒幻覺報警有人被砍頭 台東警當場逮捕2毒蟲

2019-02-25 15:15

慶富董座涉海生館詐貸工程進度灌水 留下爛攤子很燙手

2019-02-25 15:57

中壢SOGO商圈連棟店面起火 消防員衝火場救24人

2019-02-26 07:55

北市商旅驚傳雙屍命案 1男1女陳屍房內

2019-02-25 14:08

武德呢？師弟用禁招踹斷師兄腳踝 法官：從重量刑

2019-02-25 19:00

陳慶男獲釋又遭帶回訊問 爆基隆海生館涉弊案

2019-02-25 11:25

母子拿護照入住商旅5天 疑自殺留字條：請尊重我們

2019-02-25 15:53

女警外遇同事遭夫斬斷 又偷私訊害小王慘賠100萬

2019-02-25 13:09

12歲男童在游泳池溺水8分鐘 救起後已是植物人

2019-02-25 12:26

喬裝客人抓色情按摩被摸到勃起 男警：被握住一剎那

2019-02-25 16:35

影／惡煞尋仇開槍找錯址 見小孩睡覺連聲 「歹勢」

2019-02-25 15:43

曼谷飛回故鄉台灣 母子入住商旅疑喝清潔劑身亡

2019-02-25 17:23

敦化北路商旅2人陳屍 警：男約40歲，女約60歲

2019-02-25 15:31

認真就輸了！網購負離子吹風機 開箱見「附梨子」

2019-02-25 13:04

基隆海生館詐貸案 慶富老董剛交保又羈押

2019-02-26 00:03

不實核銷4300元洗衣費 桃園楊梅警備隊長遭起訴

2019-02-25 11:32

全新警察制服到台中了 預計4月起全面換裝

2019-02-25 16:27

色狼10年再犯！ 她冷靜邊敷臉邊加LINE勸退他

2019-02-25 11:13

高雄計程車火燒車 火熄後赫見一焦屍

2019-02-25 10:52

基隆海生館蓋完基地就擺爛 罰款罰到頂…解約

2019-02-26 00:06

渣男佯稱科技大廠經理拐女私奔 騙情騙財獲判4月徒刑

2019-02-25 13:11

罵鄰居「神經病」判無罪、免賠 法官：符合正常人反應

2019-02-25 14:21

影／大陸詐騙案 陸警求助 查獲台中地下匯兌機房

2019-02-25 18:38

師父一句「養狗運勢變差」 公婆狠割四犬聲帶要送養

2019-02-25 18:20

查毒查物流 2大毒品倉庫被抄

2019-02-26 00:31

不滿遭降職 福吉米協理重製機密被抓包遭訴

2019-02-25 17:16

普悠瑪事故董家二哥出海放網 浪大翻覆自行游上岸

2019-02-26 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top