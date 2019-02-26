違停路邊吸K 警命開窗查獲2.5公斤毒品

2019-02-26 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



劉姓男子日前將車輛違規停放在停車場出入口，就在車上吸食K他命，新北市警保安大隊第二中隊巡邏經過，研判可疑，上前盤查，當場聞到濃濃K他命味；警員眼尖發現駕駛座腳踏墊上有白色粉末、副駕駛座腳踏墊上有1個黑色背包，請劉打開，赫見14包搖頭丸及1包K他命毒品，訊後依毒品罪移送法辦。

新北市保安警察大隊指出，本月23日晚間7時許，第二中隊警員蔡錚臆等人巡邏經過樹林區東陽街與鎮前街口，發現一輛出租汽車違規停車在停車場出入口，下車盤查；駕駛才剛搖下車窗，警員就聞到車內有濃濃的K他命味，駕駛座腳踏墊上還散落有不明的白色粉末，請駕駛下車。

警方調查，有毒品、傷害前科的劉姓男子（20歲）聲稱汽車是跟朋友借來的，車上東西都不是他的，警員發現副駕駛座腳踏墊上有一個黑色背包，劉也連稱那是朋友的，沒經過朋友的同意不能隨便打開；警員請他說明朋友姓名、資料、目前人在何處，劉支支吾吾、難以辯解。

最後警員指出，現場車內就是有毒品粉末，希望劉能配合辦案，不要再狡辯；劉才打開黑色背包，臉面居然有14包、包含紅、黃、粉紅、綠、紫等5種顏色的搖頭丸及1包K他命毒品，合計重量達2.5公斤。警員將劉上銬逮捕，偵訊時，劉承認毒品是他的，訊後依毒品罪移送法辦。

新北市保安警察大隊指出，為加強轄區治安維護，保大蒐集大數據資料，分析出轄區治安熱時、熱點，據以彈性規劃勤務及強化巡邏路檢等攻勢勤務，因此能一舉查獲毒品案。

保大呼籲，濫用藥物的型態日趨多元化，有些被製成各種色彩鮮艷的藥丸，或打有名牌圖形的錠劑來吸引年輕人的眼光，就算是外觀一模一樣的錠劑，其藥物含量可能相差數倍，成分種類也完全不同。