敦化北路商旅2人陳屍 警：男約40歲，女約60歲

2019-02-25 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市敦化北路一家商旅驚傳雙屍命案，今天下午1時許，房務人員發現1男1女陳屍房內，立即報案，松山分局接獲119轉報趕到現場，初步了解陳屍的男子年約40歲、女子約60歲，2人疑似在房內自殺，目前鑑識小隊及鑑識中心進入商旅採證，詳細死亡原因尚待調查。