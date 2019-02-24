溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22 中央社 苗栗縣24日電



苗栗縣廿一歲劉姓未婚媽媽在住家附近的福德祠洗水檯，涉嫌淹死出生六天的男嬰後棄屍。聯合報系記者范榮達／攝影 分享 facebook 苗栗縣一名21歲劉姓未婚媽媽，涉嫌殺害出生不到1週的男嬰。她面對檢警偵訊時供稱，因養不起，不想留下，但淚崩地說「對不起，有緣再當我兒子。」

苗栗地檢署檢察官率同法醫相驗男嬰遺體，偵訊後認為劉嫌涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，昨天深夜向苗栗地方法院聲請羈押，今天凌晨法院裁准羈押禁見。

警方指出，劉嫌是家中獨生女，4年前也曾未婚懷孕，並產下1子。當時男女雙方計劃結婚，但男方因強盜案判刑入監，小孩由男方家人認領扶養。

警方表示，這次劉嫌在與另一名男友分手後不久，發現再度懷孕，但這名男友就此失聯，她由於沒錢墮胎，加上劉嫌母親想要抱孫，她順從家人意思，將孩子生下來。

警方調查，劉嫌去年12月15日在婦產科診所生產，隔天自己先出院，21日再前往診所帶回男嬰，但卻將男嬰帶到住家附近土地公廟，利用廟旁的不鏽鋼水槽將兒子淹死，再用塑膠袋包裹男嬰，丟棄在住家旁草叢。

由於男嬰出生後遲遲未報戶口，加上男嬰沒有接種疫苗，相關單位派人前往訪查時，劉嫌辯稱「我沒有生產，只是切腫瘤」，讓查訪人員覺得不對勁，才報警處理。

警方指出，劉嫌在偵訊初期，一直用各種理由推託，並強調「孩子已經送給乾爹養了」，否認殺害男嬰，直到警方找來她口中的「乾爹」後，劉女才吐露實情。她淚崩地供稱，不想留下，也養不起，「對不起，若有緣，再當我兒子。」

劉女向警方供稱，因父親管教很嚴，擔心父親得知她又未婚生子後會震怒，才決定將男嬰溺斃。劉嫌母親到派出所製作筆錄時，得知孫子已死亡，驚訝地問「不是說會託人照顧嗎？怎麼會這樣？」