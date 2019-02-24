親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大法庭七月上路
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

白嘉莉回來了！明起無酬為台中行銷

柯文哲出訪以色列 批台灣當兵都在浪費時間

溺死男嬰再棄屍 未婚媽羈押禁見

2019-02-24 20:22中央社 苗栗縣24日電

苗栗縣廿一歲劉姓未婚媽媽在住家附近的福德祠洗水檯，涉嫌淹死出生六天的男嬰後棄屍。...
苗栗縣廿一歲劉姓未婚媽媽在住家附近的福德祠洗水檯，涉嫌淹死出生六天的男嬰後棄屍。聯合報系記者范榮達／攝影
分享
苗栗縣一名21歲劉姓未婚媽媽，涉嫌殺害出生不到1週的男嬰。她面對檢警偵訊時供稱，因養不起，不想留下，但淚崩地說「對不起，有緣再當我兒子。」

苗栗地檢署檢察官率同法醫相驗男嬰遺體，偵訊後認為劉嫌涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，昨天深夜向苗栗地方法院聲請羈押，今天凌晨法院裁准羈押禁見。

警方指出，劉嫌是家中獨生女，4年前也曾未婚懷孕，並產下1子。當時男女雙方計劃結婚，但男方因強盜案判刑入監，小孩由男方家人認領扶養。

警方表示，這次劉嫌在與另一名男友分手後不久，發現再度懷孕，但這名男友就此失聯，她由於沒錢墮胎，加上劉嫌母親想要抱孫，她順從家人意思，將孩子生下來。

警方調查，劉嫌去年12月15日在婦產科診所生產，隔天自己先出院，21日再前往診所帶回男嬰，但卻將男嬰帶到住家附近土地公廟，利用廟旁的不鏽鋼水槽將兒子淹死，再用塑膠袋包裹男嬰，丟棄在住家旁草叢。

由於男嬰出生後遲遲未報戶口，加上男嬰沒有接種疫苗，相關單位派人前往訪查時，劉嫌辯稱「我沒有生產，只是切腫瘤」，讓查訪人員覺得不對勁，才報警處理。

警方指出，劉嫌在偵訊初期，一直用各種理由推託，並強調「孩子已經送給乾爹養了」，否認殺害男嬰，直到警方找來她口中的「乾爹」後，劉女才吐露實情。她淚崩地供稱，不想留下，也養不起，「對不起，若有緣，再當我兒子。」

劉女向警方供稱，因父親管教很嚴，擔心父親得知她又未婚生子後會震怒，才決定將男嬰溺斃。劉嫌母親到派出所製作筆錄時，得知孫子已死亡，驚訝地問「不是說會託人照顧嗎？怎麼會這樣？」

懷孕塑膠袋婦產科
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

影／犯保20周年音樂會 蔡英文：降低酒駕是政府責任

2019-02-24 18:09

他被酒駕撞癱15年 咬筆3周畫「守護」贈小英

2019-02-24 16:41

影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00

美國男路倒停車場嚇壞夜巡保全 警方熱心護送至捷運站

2019-02-24 14:46

地下匯兌黑吃黑搶走350萬 嫌犯：臨時起意

2019-02-24 14:40

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

2019-02-24 12:31

影／稱逛公園被狗主人開槍射左胸 警方疑為債務糾紛

2019-02-24 11:22

屏東燈會交管上千警力從早曬到晚 結束要辦「最黑獎」

2019-02-24 10:54

未婚生子未報戶口 檢警查出竟被棄屍2個月

2019-02-24 08:49

新北男子堤防獨自散步 遭人背後開冷槍！

2019-02-24 01:44

無故刺傷陌生人 她說不記得了

2019-02-23 23:28

男子左胸疑遭槍擊 自行到北市醫院急救

2019-02-23 22:50

台南婦人遭刺案凶嫌 不符合住院標準檢方聲押

2019-02-23 22:07

台南婦人遭刺案凶嫌 檢方先送醫院診斷

2019-02-23 20:18

警察為拚績效迫毒犯誘毒梟 卻因私縱被判刑

2019-02-23 19:25

台北車站350萬黑吃黑搶案主嫌「小強」 蘆洲落網

2019-02-23 18:14

台南商圈刀刺婦女 凶嫌：不知自己動刀殺人

2019-02-23 16:37

影／監視器加密碼鎖仍破功 警扮夫妻租客逮通緝犯

2019-02-23 16:31

全國首宗偽電子發票詐413萬 檢依詐欺等罪起訴4人

2019-02-23 16:02
看更多

熱門文章

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

2019-02-24 12:31

未婚生子未報戶口 檢警查出竟被棄屍2個月

2019-02-24 08:49

女工控老闆性侵十餘次 一張紙戳破假故事

2019-02-24 09:15

台中大里轎車追撞 駕駛被載走反成肇逃

2019-02-24 08:49

青年旅館見男客熟睡勃起 他竟含下去

2019-02-24 09:25

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

墾丁逮3人違法潛水打魚 7尾魚獲最低合計罰9萬

2019-02-23 21:04

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

影／吃完便當下車抽煙車子突爆炸 男逃出燒燙傷

2019-02-23 21:48

影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00

人妻找到神秘光碟 打開驚見辣小三替老公口交

2019-02-24 10:56

負心漢愛上小三棄癌妻 訴請離婚法官不准

2019-02-24 08:17

淡水山區傳香港登山客迷途 幸平安被尋獲帶下山

2019-02-24 00:23

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

男蟲逼小鮮肉拍裸照 他哭喊不要仍慘遭灌腸

2019-02-24 09:25

被看一眼 運動男竟在校園毆打女清潔工

2019-02-24 13:15

母擬帶幼兒自殺 幼兒園老師警覺及時阻止悲劇

2019-02-23 21:52

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22

屏東燈會交管上千警力從早曬到晚 結束要辦「最黑獎」

2019-02-24 10:54

台南婦人遭刺案凶嫌 不符合住院標準檢方聲押

2019-02-23 22:07

看著老婆跟小王上摩鐵歡愛 綠帽夫竟一毛錢都要不到

2019-02-24 16:06

1歲3月男童不戒母乳 年輕媽竟打他到遲緩

2019-02-24 09:15

疑車速過快失控 休旅車自撞路樹險墜溪駕駛急救中

2019-02-24 10:05

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

消防員貪污2.8萬 拿去付前妻贍養費小孩學費

2019-02-24 10:00

高公局改ETC系統 判賠遠通1.2億元

2019-02-24 00:06

新北男子堤防獨自散步 遭人背後開冷槍！

2019-02-24 01:44

無故刺傷陌生人 她說不記得了

2019-02-23 23:28

小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03

86歲老農開車暴衝 人摔10米深溝車卡岸上

2019-02-24 09:12

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

找遊民混充老爸騙擔保 地政所沒查身分判國賠100萬

2019-02-24 13:10

終審判決若歧異 「大法庭」裁判

2019-02-24 01:56

大法庭7月上路 最高檢成立訴訟組迎戰

2019-02-24 00:55

女丟髒鞋到洗衣店烘衣機遭PO網公審 警提醒恐觸法

2019-02-24 19:16

瘋狂醉漢衝向馬路攔車被壓制 目擊網友：女警太強了！

2019-02-24 13:24

統一辦案標準 檢方也設自動認錯機制

2019-02-24 01:26

76歲老婦OHCA被救回 感恩消防員讓她「多過好幾個年」

2019-02-24 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top