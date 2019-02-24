親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大法庭七月上路
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職／魏應充將會吳志揚 評估味全龍基地設彰化

簽了！韓國瑜出訪 馬國採購高雄農漁乾貨1億元

被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高市警局前鎮分局員警去年1月攔查涉騎機車未戴安全帽的李姓男子，發現李為毒品列管人口，將他進一步帶回派出所驗尿，結果有安非他命反應，依施用二級毒品罪送辦並起訴。但李姓男子審理時稱沒同意採尿，高雄地院認為警方當下沒告知能拒絕配合，也未報請檢察官，屬違法取證無證據力，判李無罪，可上訴。

法官認為，「毒品調驗人口」分為定期、隨時採驗，定期採驗需由警察機關以書面通知到場，隨時採驗則是有事證懷疑有施用毒品才進行採尿，若尿液採驗人傳喚不到案或到場拒絕採驗，警方需報請檢察官許可，才能強制採驗。

判決指出，李姓男子曾持有二級毒品被判7月徒刑定讞，2017年6月1日出監，但2年內仍得接受定期驗尿。2018年1月28日晚間8點45分許，他在前鎮區佛公路、后安路口因騎機車未戴安全帽遭攔查，警方發現他為毒品列管人口，帶回採尿檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，警方遂法送辦。

李姓男子開庭承認吸毒，強調員警沒告知他有權利拒絕配合驗尿，員警更說「沒驗尿不准離去」，他不得已只好跟著回派出所，無奈表示「我有用毒品，怎麼可能同意自願配合驗尿」。

法官指出，採尿是身體檢查處分，屬於干預人民身體自主權與隱私權，除非人民同意，否則要有法律依據；當時值勤楊姓員警證稱，採尿前沒告知可拒配合，「只告訴李姓男子要採尿，問他要不要」。合議庭認為，李姓男子有很大心理壓力，不得已才配合警方，即使警詢筆錄記載李姓男子對攔檢、採尿過程皆無疑慮，尿液採證欄也有李親自簽名，難認定李是真摯同意。

法官認為楊姓員警等人沒有取得李姓男子同意採尿，又沒報請檢察官許可，強制採尿手段已違法，對李姓男子侵害程度大於查緝犯罪的公共利益，檢驗報告排除證據能力，而除此證據外沒有其他能補強證明李涉吸毒的事證，判李無罪。

法官也說，施用毒品後幾天仍可從毛髮或尿液驗出毒品反應，警方大可發通知書請李姓男子到案接受調查，再報請檢方核准採尿，若他未到也可聲請拘票、強制採尿；盼員警心生警惕，深引為誡，勿以違反法定程序方式，侵犯人民基本權利。

高雄李姓男子因騎車未戴安全帽被攔查，警方發現他為毒品人口，進一步採尿，高雄地院審...
高雄李姓男子因騎車未戴安全帽被攔查，警方發現他為毒品人口，進一步採尿，高雄地院審理時認為違法採尿，排除檢驗報告的證據力， 判李無罪，可上訴。圖為安非他命，與本案無關。圖／本報資料照
分享

毒品檢察官吸毒
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

他被酒駕撞癱15年 咬筆3周畫「守護」贈小英

2019-02-24 16:41

影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00

美國男路倒停車場嚇壞夜巡保全 警方熱心護送至捷運站

2019-02-24 14:46

地下匯兌黑吃黑搶走350萬 嫌犯：臨時起意

2019-02-24 14:40

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

2019-02-24 12:31

影／稱逛公園被狗主人開槍射左胸 警方疑為債務糾紛

2019-02-24 11:22

屏東燈會交管上千警力從早曬到晚 結束要辦「最黑獎」

2019-02-24 10:54

未婚生子未報戶口 檢警查出竟被棄屍2個月

2019-02-24 08:49

新北男子堤防獨自散步 遭人背後開冷槍！

2019-02-24 01:44

無故刺傷陌生人 她說不記得了

2019-02-23 23:28

男子左胸疑遭槍擊 自行到北市醫院急救

2019-02-23 22:50

台南婦人遭刺案凶嫌 不符合住院標準檢方聲押

2019-02-23 22:07

台南婦人遭刺案凶嫌 檢方先送醫院診斷

2019-02-23 20:18

警察為拚績效迫毒犯誘毒梟 卻因私縱被判刑

2019-02-23 19:25

台北車站350萬黑吃黑搶案主嫌「小強」 蘆洲落網

2019-02-23 18:14

台南商圈刀刺婦女 凶嫌：不知自己動刀殺人

2019-02-23 16:37

影／監視器加密碼鎖仍破功 警扮夫妻租客逮通緝犯

2019-02-23 16:31

全國首宗偽電子發票詐413萬 檢依詐欺等罪起訴4人

2019-02-23 16:02

台南婦人遭刺案 凶嫌落網精神狀況不佳

2019-02-23 12:26
看更多

熱門文章

月入60萬？假牙醫真換牙被查獲 道出辛酸事

2019-02-23 18:38

基隆婦人15樓墜下 撞到鄰居冷氣陳屍超商門口

2019-02-24 11:53

在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

2019-02-24 12:31

未婚生子未報戶口 檢警查出竟被棄屍2個月

2019-02-24 08:49

女工控老闆性侵十餘次 一張紙戳破假故事

2019-02-24 09:15

台中大里轎車追撞 駕駛被載走反成肇逃

2019-02-24 08:49

青年旅館見男客熟睡勃起 他竟含下去

2019-02-24 09:25

墾丁逮3人違法潛水打魚 7尾魚獲最低合計罰9萬

2019-02-23 21:04

「妹妹要不要看A片」 變態小黃司機被控性騷遭法辦

2019-02-23 20:40

台南婦人遭刺案凶嫌 檢方先送醫院診斷

2019-02-23 20:18

影／吃完便當下車抽煙車子突爆炸 男逃出燒燙傷

2019-02-23 21:48

負心漢愛上小三棄癌妻 訴請離婚法官不准

2019-02-24 08:17

國2休旅車衝出護欄翻落農田 一人身亡

2019-02-24 11:38

人妻找到神秘光碟 打開驚見辣小三替老公口交

2019-02-24 10:56

淡水山區傳香港登山客迷途 幸平安被尋獲帶下山

2019-02-24 00:23

金山火燒船損失500萬元 男被逮因妻逝心情差隨機縱火

2019-02-23 19:58

初三基隆港嘴落海釣客？ 中角沙珠灣發現男屍

2019-02-24 11:26

男蟲逼小鮮肉拍裸照 他哭喊不要仍慘遭灌腸

2019-02-24 09:25

母擬帶幼兒自殺 幼兒園老師警覺及時阻止悲劇

2019-02-23 21:52

被看一眼 運動男竟在校園毆打女清潔工

2019-02-24 13:15

影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00

早年拋家棄子 老婦找子女重聚被拒差點流落異郷

2019-02-23 19:52

台南婦人遭刺案凶嫌 不符合住院標準檢方聲押

2019-02-23 22:07

怕她回來分遺產 姐姐不讓妹妹終止收養

2019-02-23 20:31

交大甜美女大生騎車被狗驚嚇 「犁田」慘斷3顆牙

2019-02-24 16:44

1歲3月男童不戒母乳 年輕媽竟打他到遲緩

2019-02-24 09:15

不想吃牢飯當庭脫逃 遇上超強女書記官遭活逮

2019-02-24 14:22

屏東燈會交管上千警力從早曬到晚 結束要辦「最黑獎」

2019-02-24 10:54

基隆警眼尖逮獲市場女扒手 被竊婆婆媽媽還不知已被偷

2019-02-24 13:43

消防員貪污2.8萬 拿去付前妻贍養費小孩學費

2019-02-24 10:00

疑車速過快失控 休旅車自撞路樹險墜溪駕駛急救中

2019-02-24 10:05

半年偷光三百多箱高梁 內賊狡辯：都被我喝光了！

2019-02-23 19:14

高公局改ETC系統 判賠遠通1.2億元

2019-02-24 00:06

新北男子堤防獨自散步 遭人背後開冷槍！

2019-02-24 01:44

無故刺傷陌生人 她說不記得了

2019-02-23 23:28

看著老婆跟小王上摩鐵歡愛 綠帽夫竟一毛錢都要不到

2019-02-24 16:06

男酒駕拒測加速逃逸 警慘遭貨車拖行

2019-02-24 16:55

民眾太好騙？ 18歲車手隊長工作2天就得手82萬

2019-02-24 12:56

天生缺陷遭父母嫌棄虐待 受傷未就醫再添終身殘疾

2019-02-23 19:24

小王猛逼離婚釀輕生 人夫始知妻子婚外情

2019-02-24 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top