被強制採尿獲無罪 法官：盼警勿違法侵人權

2019-02-24 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高市警局前鎮分局員警去年1月攔查涉騎機車未戴安全帽的李姓男子，發現李為毒品列管人口，將他進一步帶回派出所驗尿，結果有安非他命反應，依施用二級毒品罪送辦並起訴。但李姓男子審理時稱沒同意採尿，高雄地院認為警方當下沒告知能拒絕配合，也未報請檢察官，屬違法取證無證據力，判李無罪，可上訴。

法官認為，「毒品調驗人口」分為定期、隨時採驗，定期採驗需由警察機關以書面通知到場，隨時採驗則是有事證懷疑有施用毒品才進行採尿，若尿液採驗人傳喚不到案或到場拒絕採驗，警方需報請檢察官許可，才能強制採驗。

判決指出，李姓男子曾持有二級毒品被判7月徒刑定讞，2017年6月1日出監，但2年內仍得接受定期驗尿。2018年1月28日晚間8點45分許，他在前鎮區佛公路、后安路口因騎機車未戴安全帽遭攔查，警方發現他為毒品列管人口，帶回採尿檢驗結果呈安非他命、甲基安非他命陽性反應，警方遂法送辦。

李姓男子開庭承認吸毒，強調員警沒告知他有權利拒絕配合驗尿，員警更說「沒驗尿不准離去」，他不得已只好跟著回派出所，無奈表示「我有用毒品，怎麼可能同意自願配合驗尿」。

法官指出，採尿是身體檢查處分，屬於干預人民身體自主權與隱私權，除非人民同意，否則要有法律依據；當時值勤楊姓員警證稱，採尿前沒告知可拒配合，「只告訴李姓男子要採尿，問他要不要」。合議庭認為，李姓男子有很大心理壓力，不得已才配合警方，即使警詢筆錄記載李姓男子對攔檢、採尿過程皆無疑慮，尿液採證欄也有李親自簽名，難認定李是真摯同意。

法官認為楊姓員警等人沒有取得李姓男子同意採尿，又沒報請檢察官許可，強制採尿手段已違法，對李姓男子侵害程度大於查緝犯罪的公共利益，檢驗報告排除證據能力，而除此證據外沒有其他能補強證明李涉吸毒的事證，判李無罪。