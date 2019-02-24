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他被酒駕撞癱15年 咬筆3周畫「守護」贈小英

2019-02-24 16:41聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

總統蔡英文今天到台中歌劇院參與犯保協會成立20周年音樂會，協會邀請眾多的犯罪被害人家屬一起與會，其中酒駕的被害人陳致圻在讀國中時，就被酒駕者撞成癱瘓，但他不放棄對生命的熱情，用嘴巴咬筆學習電腦繪圖，雖然遭撞迄今已15年，但他仍不斷展現生命的力量，還曾獲邀擔任台中地檢署的「生命教育講師」，此次蔡到台中，他會花了三周時間，繪製了一幅動漫風格的「守護」，要致贈給蔡。

陳致圻受訪時表示，車禍發生以來，他沒有怪罪任何人，因為他生命不斷出現貴人，幫助他與家人走過黑暗，所以今天要贈送給總統蔡英文的作品「守護」，將「馨生人」也就是犯罪被害人化身為可愛的動物，而這些動物的背後，有一隻堅強的大熊當靠山守護，而大熊就是犯罪被害人保護協會的象徵。

陳致圻在作品中闡述理念，他寫到，意外的邂逅讓我們聚在一起，彼此的互動讓我們了解對方，愉悅的嬉戲使我們感到歡樂，眼前的世界色彩繽紛，這讓我懂得感恩，社會總有一股願意付出的力量，讓我們在大風大浪感受到溫暖，他們走近心理給予愛，默默的在背後支持我們，「為我們注入陽光般的勇氣」。

今年29歲的陳致圻在就讀國中二年級時，一天晚上從補習班返家的途中，只距離家不到5分鐘的車程，他就被酒駕的肇事者撞上，事後頸部以下都癱瘓，但陳沒有放棄生命，積極向學，還在國中教師的建議下，展開咬筆學習電腦繪圖的技術，也因為陳對於生命的奮鬥不懈與樂觀，台中地檢署也曾邀請他擔任生命教育講師，也獲犯保邀請，在出版的書籍中繪製插畫。

酒駕被害人陳致圻（右二）咬筆3周繪製了一幅畫作「守護」，今天與父母一起出席犯保在...
酒駕被害人陳致圻（右二）咬筆3周繪製了一幅畫作「守護」，今天與父母一起出席犯保在台中歌劇院舉辦的音樂會，並把畫作贈送給總統蔡英文。記者陳宏睿／攝影
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酒駕蔡英文
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