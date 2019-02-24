他被酒駕撞癱15年 咬筆3周畫「守護」贈小英

2019-02-24 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



總統蔡英文今天到台中歌劇院參與犯保協會成立20周年音樂會，協會邀請眾多的犯罪被害人家屬一起與會，其中酒駕的被害人陳致圻在讀國中時，就被酒駕者撞成癱瘓，但他不放棄對生命的熱情，用嘴巴咬筆學習電腦繪圖，雖然遭撞迄今已15年，但他仍不斷展現生命的力量，還曾獲邀擔任台中地檢署的「生命教育講師」，此次蔡到台中，他會花了三周時間，繪製了一幅動漫風格的「守護」，要致贈給蔡。

陳致圻受訪時表示，車禍發生以來，他沒有怪罪任何人，因為他生命不斷出現貴人，幫助他與家人走過黑暗，所以今天要贈送給總統蔡英文的作品「守護」，將「馨生人」也就是犯罪被害人化身為可愛的動物，而這些動物的背後，有一隻堅強的大熊當靠山守護，而大熊就是犯罪被害人保護協會的象徵。

陳致圻在作品中闡述理念，他寫到，意外的邂逅讓我們聚在一起，彼此的互動讓我們了解對方，愉悅的嬉戲使我們感到歡樂，眼前的世界色彩繽紛，這讓我懂得感恩，社會總有一股願意付出的力量，讓我們在大風大浪感受到溫暖，他們走近心理給予愛，默默的在背後支持我們，「為我們注入陽光般的勇氣」。