影／名醫枉死精障男刀下 家屬緊抓小英陳情嘆「司法骨折」

2019-02-24 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



總統蔡英文今天下午到台中歌劇院，參與犯罪被害人保護協會舉辦的20周年音樂會，會前也邀請多位被害人的家屬到場參與，蔡在結束致詞，向台下被害人家屬致意、慰問時，去年5月間遭罹患精神疾病而枉死刀下的王姓家醫妻子，也緊抓著蔡的手不放，請蔡重視「精障照護關懷」的問題，蔡也向王妻表示「做得不好」，王妻同時也寫了一封信要給蔡，「我們社會大眾對司法的信心已經打到骨折」，希望政府多花一些經費，改善高風險精障人士的追蹤照顧。

王姓牙醫的妻子表示，從去年案發之後，診所因為丈夫的枉死變成凶宅，很多患者不願意前來看診，因為丈夫的枉死，診所經營困難，助理的薪水幾乎發不出來。她曾經自省，問老天「做錯了什麼？」像丈夫敦厚善良從不與人結怨的人，為何會遭此莫名的傷害，枉送性命？

「9公分深的刀傷，家屬一輩子的痛」，王妻表示，近年來，台灣司法針對精障人士傷害人命中的重大案件中，看到的是善良的受害人用鮮血及生命寬容了他們的刑責，公平正義不斷的被打折，但「社會大眾對司法的信心已經打到骨折了」。

王妻說，她支持社會對於精障人士的尊重、關懷及照護，但是不應該容許有心人士濫用法律及國際公約維護弱勢團體的美意，任意以精神障礙的理由逃避責任，讓善良老百姓的人權、生命，公平正義無法伸張。

王妻提出六點建議，包括第一、精障人士的分級照護的判別必需檢討修正，要有足夠的辨別力與敏感度；第二、賦予基層訪視人員更多權利與責任，並應加強訓練誏他們能夠辨識風險；第三、對高風險的人要有特殊專案照顧，給予「長期持續密集」的追蹤輔導，必要時要啟動社區强制治療，以確保能夠落實執行。

第四、天下父母心，父母兄弟姊妹的親情有時候會產生盲點，讓病人延誤治療，希望落實精神衛生法保護人制度，並且要給保護人足夠的教育與支持，如果保護人没有能力，希望國家有其他機制可以確保病患得到好的照顧；第五、法律之前人人平等，希望政府在照顧弱勢的同時也要能夠符合社會大眾的期待，不要再用善良老百姓的生命與鮮血包容精障凶嫌的刑責，維護社會公平正義；第六、希望政府在重大刑案的精神鑑定要更周全，更細緻，參考國外住院鑑定的做法。這樣也可以確保精障朋友的訴訟防禦權，更可以顧及被害人與家屬的感受。