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地下匯兌黑吃黑搶走350萬 嫌犯：臨時起意

2019-02-24 14:40聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

日前發生在台北市新光三越站前廣場，黑吃黑地下匯兌350萬元案件，警方昨天在新北蘆洲逮捕主嫌「小強」梁睿承（24歲），梁嫌被逮後供稱，當時他是真的想要和對方購買人民幣，卻因一時貪念臨時起意行搶。

警方指出，梁嫌身上有毒品、詐欺、傷害等4條通緝罪名，逃亡期間躲藏到父親租屋處及馬姓女友住處，關閉手機不讓警方追蹤，梁嫌被逮後，馬姓女友也被依藏匿人犯罪嫌送辦。

這個月12日，從事地下匯兌的趙姓、李姓男子，與朋友介紹的梁嫌相約新光三越站前廣場，梁嫌駕車載友人洪嘉宏、61歲母親袁文伶前往，梁嫌拿出裝有350萬元新台幣的行李袋給趙等人，趙清點後由同夥將87萬元人民幣會到對方指定帳戶，洪見對方轉帳成功，立即搶回行李袋，尤梁嫌開車逃逸。

警方獲報展開攔截，在北投地區發現車輛蹤跡，梁嫌機警看見警方到來，立即搭乘計程車逃逸到土城一帶方向；丟下洪及母親；梁嫌先趕往土城找自己的雙胞胎哥哥，拿他父親承租、位在新店一處住處的鑰匙。

隨後又到新莊地區找馬姓女友，兩人躲在馬女住處，三不五時住在在旅館；警方在他逃逸的11天中不斷調閱監視器畫面追人，最後昨天在蘆洲地區逮捕正要外出用餐的兩人。

警方逮捕逃亡11天的梁姓嫌犯。圖/記者廖炳棋翻攝
警方逮捕逃亡11天的梁姓嫌犯。圖/記者廖炳棋翻攝
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