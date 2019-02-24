在土地公神明前下手 苗栗未婚媽生子5天溺死嬰

2019-02-24 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



21歲劉姓未婚媽媽涉嫌溺死男嬰棄屍案，檢警循線在她住家附近的草叢尋獲塑膠袋裝的遺體。記者范榮達／翻攝 分享 facebook 苗栗市21歲劉姓未婚媽媽涉嫌殺嬰棄屍案，檢警查出她疑似報復男友及害怕家人知情，12月21日第一時間就在住家附近的土地公廟洗水檯涉嫌淹死出生5天的男嬰後，裝塑膠袋棄屍在草叢中，她的說詞反覆，全案進一步追查中。

檢警調查，劉女去年12月15日在苗栗市一家診所產子後返家休養，12月21日領出男嬰不敢回家，就到苗栗市住家附近的土地公廟洗水檯淹死男嬰，再包裹毛毯，裝在塑膠袋，棄置在家旁邊草叢中，檢警昨天介入，才突破劉女心防，循線尋獲男嬰遺體，全身都已腐爛，沒有明顯外傷，將擇日解剖釐清死因。

苗栗檢方歸功相關單位警覺，追出這起人倫悲劇，依戶籍法規定，出生後60天必須報戶口，戶政單位接獲診所出生通報，但劉女遲遲沒有報戶口，今年2月21日、22日兩度訪談劉女，劉女推說到診所是腫瘤手術，並沒有產子，或是全民健保卡被冒用產子。

戶政單位認為可疑，同時通報衛生單位及警察機關，衛生單位人員22日查訪，未見男嬰蹤影，劉女家人也不知情，另劉女2016年同樣未婚生下的兒子則在家相當正常。

檢警介入調查，劉女相當平靜，一再改口沒有產子，或是男嬰被網友帶走，檢警查證一再戳破，最後才突破心防，劉女流淚承認涉嫌溺死兒子棄屍，並帶同警方人員找到遺體，她犯案說詞反覆，檢察官存疑，以涉嫌重罪及逃亡之虞，昨天聲請羈押禁見獲准。