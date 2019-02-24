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北車350萬元搶案 警逮在逃第三嫌

2019-02-24 12:16中央社 台北24日電

台北車站日前發生有民眾相約交易人民幣卻被搶新台幣350萬元，警方攔截圍捕兩嫌，仍有一人在逃，經跟監埋伏於昨天在新北市逮捕梁男，依法送辦並擴大追查、溯源。

台北市警察局中正第一分局今天舉行破案記者會，偵查隊長鄭志誠表示，2月12日下午4時許接獲報案，受害人趙男、李男與犯嫌32歲洪男、62歲袁女及一身分不詳男子相約鄰近台北車站的新光三越百貨前方廣場交易匯兌人民幣。

不料被害人透過網路銀行轉帳等值人民幣至犯嫌指定帳戶後，三嫌將交給受害人的匯兌現金新台幣350萬元奪回並駕車逃逸。

警方獲報後立即啟動圍捕攔截，北投分局在當天下午5時許於轄內福國路一帶攔截到逃逸車輛，現場逮捕洪男和袁女，同時在車上起獲贓款新台幣350萬元。

另第三名犯嫌為24歲梁男在逃，為袁女的兒子。

警方經報請台北地檢署指揮偵辦並成立專案小組，分析研判、跟監埋伏梁男藏匿住所，於昨天下午2時許在新北市蘆洲區一處民宅外將他逮捕，並在他身上和車輛上起出三級毒品愷他命一包和愷他命吸管一根。

梁男供稱，是因洪男缺錢花用，所以才犯案。

警方進一步追查發現，梁男還因他案遭地檢署發布多條通緝在案，全案依搶奪罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例及賭博罪移送台北地檢署偵辦。

由於梁男等人先前已用類似手法進行詐欺，並將不法所得匯至對岸，警方將擴大偵查、溯源，受害人及金額仍在清查統計中。

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