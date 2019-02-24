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屏東燈會交管上千警力從早曬到晚 結束要辦「最黑獎」

2019-02-24 10:54聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣警局動員各分局警力投入疏導台灣燈會周邊交通。圖／警方提供
屏東縣警局動員各分局警力投入疏導台灣燈會周邊交通。圖／警方提供
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2019台灣燈會正在屏東大鵬灣舉行，屏東縣警局動員各分局警力、並調派保五總隊及義交投入，在各個路口幾乎都有警察站崗協助交通疏導，前幾天屏東太陽大，站崗警察個個汗留夾背，交通隊長魏坤男看到基層員警個個曬黑，除了加油鼓勵外，還幽默說燈會結束後要辦「最黑獎」（曬得最黑），慰勞警察辛勞。

屏東縣警局交通隊長魏坤男表示，大鵬灣燈區周邊道路路幅不大，稍有車輛違停就會導致交通阻塞，警方在燈會周邊道路實施交通疏導管制、拖吊取締及治安維護，另外11處停車場及3大轉運站，也都有警力協助交通疏導。

根據統計，至少有上千警力投入交通疏導，這些默默付出的員警及義交們，每天頂著南部的烈陽，汗流夾背得站在熱烘烘的柏油路上奮力的吹哨子、揮動著指揮棒疏導交通，前幾天天氣真的很熱，甚至有遊客中暑，但耐熱的員警還是耐心地為民眾服務，讓很多遊客紛紛為這群無名英雄大力按讚。

警方呼籲前來賞燈的民眾，將車輛停在主辦單位規劃的停車場，再搭乘接駁車前往園區賞燈，千萬不要隨意停在路邊，造成交通大打結，另外民眾穿越燈區周邊馬路時，也請聽從員警指揮通行，以免造成自己及其他用路人危險。

屏東縣警局動員各分局警力投入疏導台灣燈會周邊交通。圖／警方提供
屏東縣警局動員各分局警力投入疏導台灣燈會周邊交通。圖／警方提供
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台灣燈會警察大鵬灣
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