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男子自稱在河濱公園散步左胸中槍 醫院救治中

2019-02-23 22:52聯合報 記者李承穎╱即時報導

陳姓男子（45歲）今天晚間近10時，到中興醫院就醫，他左胸有槍傷，意識清醒，自行步行就診，該院無法處置槍擊傷口，將他送往馬偕醫院，護理師已通知醫院啟動創傷小組準備急救，已通知警方。

台北市中山警分局指出，陳自稱在蘆洲的河濱公園散步，被人開槍，已通知管轄的蘆洲分局，前來醫院了解狀況。

馬偕醫院槍擊
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