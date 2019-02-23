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台南婦人遭刺案凶嫌 檢方先送醫院診斷

2019-02-23 20:18聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南68歲林姓婦人昨晚在南區大林國宅商圈遭30歲同姓女子持刀刺傷，警方下午依殺人未遂罪嫌將凶嫌移送台南地檢署，經檢察官黃信勇訊問後，認被告有逃亡、滅證及涉犯殺人未遂重罪等羈押原因，惟依精神衛生法第32條規定，將凶嫌先送醫療機構由醫師診斷是否住院治療。檢方表示，如認不必住院，即有羈押之必要，將依法聲請羈押。

台南林姓婦人昨晚在南區大林國宅商圈遭人持刀刺傷左腹及雙手，腸子都外露，經送醫後已脫離險境，警方上午循線逮捕30歲同姓女嫌，到案時精神狀態不佳，她辯稱與婦人擦撞，手提袋內防身用水果刀掉落，拾撿後與對方拉扯才劃傷對方。

警方調查，30歲林嫌，跟母親、妹妹住在東區大同路一處巷弄內的舊式透天厝，房子是承租的，林女平常鮮少跟鄰居打招呼。她出身單親家庭，從母姓她跟母親、妹妹租屋同住，原本從事服務業，今年初失眠情況加劇，精神不濟，所以辭掉工作，現在是待業中，家裡開銷由妹妹負責。

案發後，她的臉書也被肉搜，有許多生活照，長相清秀，與一般同齡女子無異。2月19日案發前3天剛好是她的生日，臉書上還有許多朋友祝她生日快樂！不過，她曾留言「快讓我睡覺，再不睡要往生了」貼文，顯示可能飽受失眠精神困擾。

然而，警方循線找到凶嫌影像畫面，比對臉書上照片，發現她穿著同件外套出現行凶現場，確認身分無誤，上午持拘票逮人。

警方公布凶嫌畫面，身上穿著外套，與臉書上留影是同一件。記者邵心杰／翻攝
警方公布凶嫌畫面，身上穿著外套，與臉書上留影是同一件。記者邵心杰／翻攝
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林姓凶嫌在臉書上留下美照，未料被眼尖警員發現身上外套，與其行凶所穿外套是同一件。...
林姓凶嫌在臉書上留下美照，未料被眼尖警員發現身上外套，與其行凶所穿外套是同一件。記者邵心杰／翻攝
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失眠殺人國宅
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