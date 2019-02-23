全國首宗偽電子發票詐413萬 檢依詐欺等罪起訴4人

2019-02-23 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中檢警去年10月破獲全台首宗假電子發票詐欺案，范男與黃姓女友等4人設立空頭公司，去年7月至10月間開出252萬餘張1至4元不等面額假發票，成功詐得413萬元獎金，經財政部清查有異報案偵辦，台中地檢署今依加重詐欺、商業會計法、組織犯罪條例等罪嫌起訴范男等4人。

國稅局透過「電子發票整合服務平台」大數據分析，查出去年一家公司開出1元金額發票高達39萬餘張，其餘金額發票也不超過4元，驚覺有異報警，台中地檢署檢察官林俊言指揮刑事局中部打擊犯罪中心偵辦，破獲全台首宗假電子發票詐欺案。

起訴書指出，范男(29歲)夥同黃姓女友(21歲)、母親王女(46歲)與楊男(31歲)共組犯罪集團，網站註冊15名人頭會員消費者，各設有電子統一發票手機載具，假冒有消費者在網站消費假象，范指派黃女擔任工場負責人、王母任業務、楊男撰寫自動開立電子發票程式，並上傳至財政部中區國稅局。

范男為獲得更多手機載具，除向親友下手，更在交友網站追求面容姣好女性作為女朋友，幾乎同時劈腿10女，當檢警查獲此案時，「女朋友們」才知道彼此的存在，氣得大罵范男是人渣。

范男從去年7月至10月間開出252萬張面額1至4元不等的假發票，詐得413萬餘元獎金，台中地檢署今依加重詐欺、商業會計法、組織犯罪條例等罪起訴范男等4人，並求處強制工作3年，另14名提供手機載具的親友獲緩起訴，應於緩起訴處分確定3個月內，向國庫支付1萬元。