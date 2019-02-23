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台南婦人遭刺案 凶嫌落網精神狀況不佳

2019-02-23 12:26聯合報 記者邵心杰╱即時報導

警方在林女住處房間內，起出作案用凶刀。記者邵心杰／翻攝
警方在林女住處房間內，起出作案用凶刀。記者邵心杰／翻攝
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台南1名68歲林姓婦人昨晚到南區大林國宅商圈買便當，遭到1名女子持刀猛刺婦人雙手、腹部，腸子都外露，經送醫開刀急救生命跡已脫離險境，警方漏夜調查，鎖定30歲林姓女嫌身分，上午9時持拘票，前往東區住處拘提到案，警方調查，林女疑因感情受創，長期有失眠的困擾，精神狀態不佳。何以行凶？她一時間也說不上來。

警方調查，林女有毒品前科，頭戴黑色安全帽、穿綠色外套、深色長褲、白色鞋子；案發前，她騎乘紅色重機車，先將機車停在距離案發地1.5公里外巷弄內，並帶口罩、將預藏的刀子放在白色手提袋內，再步行至案發地點。行凶後，她還朝反方向逃跑，繞了3、4公里才返回原地騎車。

警方循線找到林女騎車的關鍵畫面，迅速鎖定其身分，上午報請台南地檢察署檢察官指揮，開出拘票，今天上午9時多前往凶嫌位在東區的住處，將人拘提到案，並在林女住處房間內，查扣作案時的長約15公分的凶刀。

警方將林女帶回調查，發現林女精神狀態不佳。林女家屬表示，疑因感情受創，長期有失眠的困擾，晚間睡不著覺，精神狀態不佳。警方正進一步釐清林女行凶動機，林女一時間也說不上來。警方也進一步了解林女有無相關就醫紀錄。

警方今天上午前往林女位在台南市東區的住處，將人拘提到案。記者邵心杰／翻攝
警方今天上午前往林女位在台南市東區的住處，將人拘提到案。記者邵心杰／翻攝
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