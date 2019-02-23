夫抓婚外情提「女原味內褲」但恐被污染不足為證

2019-02-23 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名李姓男子控告謝姓妻子與杜姓男子婚外情長達5年以上，還一同出國5次，自行蒐證推論發生66次性行為，控告後甚至提出家中衣櫥裡的女性「原味內褲」為證。台北地檢署認為通姦次數是李自行研判，內褲則非當場抓姦查獲，有被汙染可能性，因此依罪證不足，將兩人不起訴。

李姓男子控告，杜姓男子的妻子不滿自己的丈夫和李的謝姓妻子過從甚密長達5年，因此跑來「告密」。

李知悉後，立即從謝女的YAHOO奇摩電子信箱裡蒐集出280個兩人LINE對話紀錄檔案，另搜出文華東方飯店問候卡、沐蘭汽車旅館、謙商旅東門店的多張折價券。

此外，李找出杜、謝女2人同班機入出境紀錄5次、同日進出的入出境紀錄17次，在國外共同生活達119天等資料。

經由這些資料，彙整推論出妻子與人發生66次性行為。提告兩人涉妨害家庭。

李也向檢方提供家中衣櫥發現未經洗滌的女用內褲為證。

檢方將內褲刑事局鑑定，發現內褲上殘留杜、謝女2人DNA。但李提供的事證乃至「性行為」的次數，都沒有直接的通姦事證。

檢方追查兩人的電郵與手機，均無法還原對話記錄，且女用內褲不是在2人發生性行為現場取得的物品，也無附帶蒐證光碟以證明2人確實有發生性行為，更存在與其他證物相互汙染可能性。

檢方認為，全案沒有直接證據可以證明杜、謝女2人有通姦行為，因此給予不起訴處分。