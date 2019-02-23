永和分屍命案 孫武生律師聲請到彰化做精神鑑定

2019-02-23 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市永和分屍命案，新北地院今天上午傳喚美籍犯嫌孫武生開延押庭。法庭上，孫武生的律師主張同案其他被告指稱孫在集團中有權威地位的供述有待查證，並指孫在台灣沒有其他親屬，希望能解除禁見，讓他在美國和以色列的父母來台時可以探視；據了解，孫的律師也具狀向法院聲請將孫送到彰化基督教醫院做精神鑑定。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內，遺體被人解體成多塊，檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起，調查後陸續逮捕涉嫌殺人分屍的美籍男子孫武生、班特，以及涉嫌幫助犯罪的美籍男子何傑生和台籍男子吳宣，訊後依法起訴殺人、幫助殺人、毒品和洗錢等罪。

法庭上，孫武生的律師以孫的信仰為由，具狀聲請寄送猶太教曆法與宗教相關書籍給目前仍在羈押禁見中的孫，另聲請將他送往彰化基督教醫院做精神鑑定；法官詢問律師原因，律師

回答北部雖有同樣專業醫師，但因為要鑑定的案件量多，按順序排隊，可能短期內不會有結果。