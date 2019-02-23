親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
累犯加重刑違憲
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

暴龍給予信任勝過老鷹 林書豪有更多開火權

沒找黨媒把關！一篇文惹怒中共 估值數億帳號自我銷毀

永和分屍命案 孫武生律師聲請到彰化做精神鑑定

2019-02-23 11:41聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市永和分屍命案，新北地院今天上午傳喚美籍犯嫌孫武生開延押庭。法庭上，孫武生的律師主張同案其他被告指稱孫在集團中有權威地位的供述有待查證，並指孫在台灣沒有其他親屬，希望能解除禁見，讓他在美國和以色列的父母來台時可以探視；據了解，孫的律師也具狀向法院聲請將孫送到彰化基督教醫院做精神鑑定。

去年8月，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）被友人發現陳屍在永和河濱公園旁的新店溪內，遺體被人解體成多塊，檢警懷疑整起案件是毒品買賣糾紛引起，調查後陸續逮捕涉嫌殺人分屍的美籍男子孫武生、班特，以及涉嫌幫助犯罪的美籍男子何傑生和台籍男子吳宣，訊後依法起訴殺人、幫助殺人、毒品和洗錢等罪。

法庭上，孫武生的律師以孫的信仰為由，具狀聲請寄送猶太教曆法與宗教相關書籍給目前仍在羈押禁見中的孫，另聲請將他送往彰化基督教醫院做精神鑑定；法官詢問律師原因，律師

回答北部雖有同樣專業醫師，但因為要鑑定的案件量多，按順序排隊，可能短期內不會有結果。

針對羈押禁見部分，孫的律師請法院依法審酌羈押的必要，另主張孫沒有脫逃串證的疑慮，希望能解除禁見；由於距離孫武生的羈押屆滿期限還有一點時間，法官訊問後諭知還押。至於是否繼續延押、禁指接見和律師相關聲請，合議庭將另做裁示。

新北市永和分屍命案，新北地院今天上午傳喚美籍犯嫌孫武生（中）開延押庭。本報資料照...
新北市永和分屍命案，新北地院今天上午傳喚美籍犯嫌孫武生（中）開延押庭。本報資料照片
分享

殺人毒品
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

台南婦人遭狠刺案 女凶嫌拘提到案追查動機

2019-02-23 10:55

台南婦人遭刺案情逆轉 警方朝預謀犯案偵辦

2019-02-23 08:56

記恨18年 登門討12萬揮刀殺人

2019-02-23 00:07

不滿酗酒家暴 兄刺死無業弟

2019-02-23 00:39

蘆洲虐童／想逼回外遇夫 醉母虐兒自拍 孩子成犧牲品

2019-02-23 00:13

蘆洲虐童／網傳舊影片 家防中心：孩童上月已安置

2019-02-23 00:23

影╱知名刺青師染毒生意蕭條 擁槍自毀前程

2019-02-23 11:40

又傳虐童！嬰兒腿部潰爛滲血 保母辯冰敷太久

2019-02-22 22:33

台南婦人無故遭刺傷 警方公布凶嫌照片

2019-02-22 22:31

聲東擊西策略奏效！穩鵬號2傷患救出 船上僅剩凶嫌

2019-02-22 22:12

台南隨機殺人案！ 婦人無故遭陌生女刺殺腸子外露

2019-02-22 21:08

南投公墓埋屍凶嫌無悔意 檢察官起訴請求從重量刑

2019-02-22 20:15

遭父罵「吃軟飯」兒買刀殺父要同歸於盡 檢起訴

2019-02-22 19:44

菲籍漁工砍死人 馬尼拉經文處：台灣有司法管轄權

2019-02-22 18:53

蘆洲虐童母驚傳服藥輕生 無生命危險被警方保護中

2019-02-22 18:00

疑不滿胞弟遊手好閒還對母動粗 兄持刀弒弟後自首

2019-02-22 17:45

壓力太大？蘆洲虐童母親傳服藥輕生 救護人員馳援

2019-02-22 17:02

警抄網路簽賭站 嫌犯嘆服「怎麼又是你？」

2019-02-22 16:50

北市仁愛名醫駕賓士車 碾斃路倒洗腎男

2019-02-22 16:37

大學犯罪研究結果出爐！民眾滿意度：警近8成 檢僅3成

2019-02-22 16:26

雜草火警驚見男屍！筍農疑嗆暈遭火燒 死因待釐清

2019-02-22 16:23

長期積怨 基隆驚傳兄持刀殺死親弟弟

2019-02-22 16:01

台大暴力男友再度挨告 去年曾打同居女友

2019-02-22 15:56

「別讓他變下個台大宅王」 校方出動調查恐怖情人

2019-02-22 15:34

影／這款老母！虐兒自拍 傳給外遇老公看

2019-02-22 15:33

18年前車禍糾紛種殺機 見義勇為鄰居難過：沒救回來

2019-02-22 15:31

兩大幫派債務糾紛上演追車槍戰 竹縣警接力掃蕩

2019-02-22 14:54

屏東漁船海上喋血 行凶漁工情緒仍失控中

2019-02-22 14:35

18年前車禍糾紛 男收恐嚇信昨報案 今慘遭殺害

2019-02-22 14:17

他的第一次？ 毒男落網全身直發抖

2019-02-22 13:19

3次夫妻吵架鬧上警局 蘆洲受虐兒在驚恐中成長

2019-02-22 13:18

穩鵬號喋血 巡護八號遠洋馳援中途不泊靠

2019-02-22 13:00

才笑說「你們搞錯了！」 警方下一秒天花板抄出槍彈

2019-02-22 12:40

遇警就閃？特勤中隊員警特別留意這輛車果然查到槍毒

2019-02-22 12:19

7旬老翁殺情婦再尋短 人已死獲檢方不起訴處分

2019-02-22 11:44

菜刀大盜偷遍北台灣遭逮 警方用空拍機破案

2019-02-22 11:26

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

警察人事定案？ 基警局長黃明昭將接任刑事局長

2019-01-28 23:56
看更多

熱門文章

台南隨機殺人案！ 婦人無故遭陌生女刺殺腸子外露

2019-02-22 21:08

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

台中女子量販店上要跳樓 救下後只是一直哭

2019-02-22 17:54

5車連環撞 中山高五股泰山段南下全線封閉

2019-02-22 20:24

醫手術台上麻醉性侵孕婦 診所被蛋洗砸車洩憤

2019-02-22 12:39

釋字775號保障人權 大法官：累犯不分情節一律加重違憲！

2019-02-22 16:37

兩大幫派債務糾紛上演追車槍戰 竹縣警接力掃蕩

2019-02-22 14:54

壓力太大？蘆洲虐童母親傳服藥輕生 救護人員馳援

2019-02-22 17:02

長期積怨 基隆驚傳兄持刀殺死親弟弟

2019-02-22 16:01

角頭「要命小方」小弟出殯 近百輛名車送行

2019-02-22 18:35

累犯加重其刑違憲 基層法官說話了：很棒！

2019-02-22 18:28

台南婦人遭刺案情逆轉 警方朝預謀犯案偵辦

2019-02-23 08:56

接地氣 大法官用「寶可夢」寫釋憲意見書

2019-02-22 21:52

父拋家棄子50年 臨終前兒探視「即便恨、他還是爸爸」

2019-02-22 15:57

又傳虐童！嬰兒腿部潰爛滲血 保母辯冰敷太久

2019-02-22 22:33

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

60K工作到手 工程師報到慢半拍變失業

2019-02-22 19:42

好友請他照顧小女友 他竟帶回家性侵

2019-02-22 22:35

北市仁愛名醫駕賓士車 碾斃路倒洗腎男

2019-02-22 16:37

影／這款老母！虐兒自拍 傳給外遇老公看

2019-02-22 15:33

桃園凱薪老董施永春創業有成 回埔鹽捐救護車給家鄉

2019-02-22 23:05

台南婦人無故遭刺傷 警方公布凶嫌照片

2019-02-22 22:31

【即時短評】大法官重人權 誰為司法輕判開藥方？

2019-02-22 23:32

瑪莉兄弟高雄版？路上一整排硬幣 婦人：袋子破了

2019-02-22 11:59

帶小三「遠征」洗溫泉 被逮只穿四角內褲

2019-02-22 19:59

聲東擊西策略奏效！穩鵬號2傷患救出 船上僅剩凶嫌

2019-02-22 22:12

他與朋友同名同姓又同日生！ 網友起鬨：在一起

2019-02-22 20:57

3次夫妻吵架鬧上警局 蘆洲受虐兒在驚恐中成長

2019-02-22 13:18

歌仔戲國寶為女婿作保受拖累 名下萬坪土地下月法拍

2019-02-22 14:35

影／新北金山磺港漁港漁船大火搶救中 火光竄天陷火海

2019-02-23 03:21

「別讓他變下個台大宅王」 校方出動調查恐怖情人

2019-02-22 15:34

馬英九問蔡英文：妨害司法公正罪怎毫無進展？

2019-02-22 12:20

才笑說「你們搞錯了！」 警方下一秒天花板抄出槍彈

2019-02-22 12:40

大法官認累犯加重其刑違憲 綠委：民眾不能接受

2019-02-22 18:35

清晨驚聞巨響 高雄女子墜樓死亡

2019-02-23 10:17

蘆洲虐童母驚傳服藥輕生 無生命危險被警方保護中

2019-02-22 18:00

公德心在哪？裝置藝術當籃框 屁孩灌籃扯壞網友怒

2019-02-22 16:33

買口香糖做愛心 阿伯竟直接抽走百鈔稱：剛好

2019-02-22 18:36

大法官解釋累犯加重本刑違憲 基層員警罵翻

2019-02-22 20:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top