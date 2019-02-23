蘆洲虐童／網傳舊影片 家防中心：孩童上月已安置

2019-02-23 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北報導



新北市蘆洲區一名母親，疑似遭丈夫家暴又外遇，因3歲兒子不吃飯，竟狂打兒子巴掌，還把整個過程自拍後傳給丈夫看。圖非當事人。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市蘆洲爆虐童案件引發關注。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，經了解，男童原本是由母親照顧，對方供稱以前不曾對孩子施暴，是第一次情緒失控，真的很後悔，目前孩童已交由母親的親屬安置，並協助聲請保護令中。

今年一月六日家防中心接獲通報，隨即派社工前往了解，男童身上有多處瘀青，將男童帶去醫院驗傷後，交由親屬照料。

許芝綺表示，該事件起因於父母婚姻問題，導致男童受母親情緒性發洩波及。家防中心接獲通報後，立即進場協助處理，並擬定安全維護計畫，要求母親不得與孩童單獨相處，並將孩童交由親屬照料，母親已有悔意，也願意配合辦理。

影片曝光後，社工已確認孩童安全無虞，保護令也在聲請中，請社會大眾放心。

許芝綺說，雖然男童已交由他人安置，但男童一直是由母親照顧，孩子與母親的關係緊密，母親還是可探望孩子；對母親提及遭婚姻暴力，家防中心已介入協助，將依母親意願，協助處理離婚程序和監護權訴訟。

許芝綺表示，當時已經掌握該則影片，初步調查，疑似為母親在多次情緒累積下，拍下傳給老公，目的是為了讓對方回家；此次上網的影片應非母親散播，不清楚散播影片者公布的動機與目的。