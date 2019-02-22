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南投公墓埋屍凶嫌無悔意 檢察官起訴請求從重量刑

2019-02-22 20:15聯合報 記者江良誠╱即時報導

台中市沙鹿區王姓計程車司機去年底失蹤，1月5日被發現陳屍南投縣南投市第9公墓，還遭埋進廢棄墓穴，鄒姓計程車司機涉嫌重大。南投地檢署檢察官今天偵結，認為鄒姓嫌犯不滿死者橫刀奪愛，先到南投市勘查埋屍地點，再趁死者外出時將他勒斃，且案發後飾詞矯飾全無悔意，依殺人罪起訴並請求法官從重量刑。

王姓司機家屬1月2日向台中警方報案，指他從1月30日晚間失蹤。因為他是民間救難隊成員，救難隊幫忙找人。王的手機定位最後顯示在南崗工業區，救難隊動員200多名隊員搜索。才在南投市第9公墓1處舊墓上發現有泥土翻動痕跡，上頭大批蒼蠅聚集，開挖1米深找到王男屍體。

檢警調查，王姓司機因三角戀，和鄒姓司機曾發生衝突，且鄒有撿骨師背景，涉嫌重大。檢察官張鈞翔將鄒姓司機拘提到案後，起出作案用之圓鍬、鐵鎚、麻布袋等物，並向法院聲押獲准。

檢方查出，鄒王兩人原是好友，但鄒得知死者愛上自己的同居女友劉女，甚至答應要離婚，娶劉女為妻，曾多次發生衝突，埋下殺機。

因為鄒老家在南投市，12月30日他先到南投市第9公墓勘查地形，鎖定1處廢棄墓穴棄屍；當晚再到沙鹿王男住處埋伏，趁王男準備開車，用雙手勒斃王男，載往南投公墓棄屍，行兇後為故佈疑陣，還以死者手機傳「壓力大，旅行去」等多起簡訊給劉姓女友。

檢察官今天偵查終結，認鄒姓男子殺人犯行事證明確，且飾詞矯飾，全無悔意等情，請法官審酌從重量刑，以資懲儆。

台中市王姓男子被發現遭殺害後陳屍在南投市第九公墓。圖／報系資料照
台中市王姓男子被發現遭殺害後陳屍在南投市第九公墓。圖／報系資料照
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檢察官計程車殺人
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