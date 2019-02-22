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國1發生連環追撞車禍 中山高五股泰山段南下全線封閉

遭父罵「吃軟飯」兒買刀殺父要同歸於盡 檢起訴

2019-02-22 19:44聯合報 記者劉星君╱即時報導

高市蘇姓男子因在成長過程中常遭父親辱罵、數落，婚後又因罹患僵直性脊髓炎無法在外求職，僅能在家中幫助妻子從事保母工作，還被父親羞辱「吃軟飯」，蘇不堪遭疾病折磨，時有輕生念頭，加上對父親積怨已久，去年10月竟持刀殺死父親，再自殺獲救。橋頭地檢署今將蘇依殺害直系血親尊親屬罪起訴。

起訴書指出，蘇姓男子年幼時看見媽媽被父親家暴，曾經替媽媽抵抗，遭父親毆打，成長過程中，經常遭父親辱罵、數落，心生怨恨。蘇又因為罹患僵直性脊髓炎，無法在外求職，只能在家中幫妻子從事保母工作。

蘇在疾病折磨下痛苦不堪，時有輕生念頭。前年11月蘇返回父親住處，遭父親嚴厲責罵、數落他吃軟飯，蘇氣憤下當天去買短刀藏放家中，打算伺機殺父後再自殺。

去年10月28日上午10點，蘇騎車到父親在鳥松區住處，繼母開門後，他持刀進入屋內，蘇父見狀問他「你來幹嘛」，蘇回答「我來殺你」，隨即持刀衝向客廳沙發，以短刀刺殺坐在沙發上的蘇父胸部、背部10多刀。

蘇父被刺後癱倒在沙發上，繼母吳女原本在廚房，聽到蘇父叫喊趕到客廳，趕緊將蘇拉開，但也遭短刀劃傷。吳女當場撥打電話叫救護車，此時蘇持短刀朝自己肚子刺3刀，又在頸部、手腕各劃傷1刀後倒地，父子倆均被送往醫院急救，但蘇父當天中午就因傷重不治。

蘇父遭兒子殺害後倒臥家中沙發，送醫不治。圖／報系資料照
蘇父遭兒子殺害後倒臥家中沙發，送醫不治。圖／報系資料照
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蘇持刀殺死父親後，企圖同歸於盡，蘇獲救，檢方今將蘇依殺害直系血親尊親屬罪起訴。圖...
蘇持刀殺死父親後，企圖同歸於盡，蘇獲救，檢方今將蘇依殺害直系血親尊親屬罪起訴。圖／報系資料照
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