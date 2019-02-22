警抄網路簽賭站 嫌犯嘆服「怎麼又是你？」

2019-02-22 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



林姓男子經營網路簽賭站，去年9月機房才被警方查獲，未料，他在台南市安南區易地重起爐灶，2個月前再度被警方盯上，由檢方指揮組成專案小組，昨天攻堅逮捕林等9人，又見熟識警員上門，吃驚「怎麼又是你！」，警方查扣毒品及路由器等證物，估算總投注金額達5千多萬元，依賭博、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

警方調查，該簽賭站成員徐姓男子，去年9月在台南另處機房經營簽賭網站被警方查獲，未料，徐與林在安南區一同租屋，打算重操舊業，警方獲報，經2個月的跟監埋伏，認機不可失，由台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮市警三分局、高雄市刑警大隊偵五隊及刑事局偵八大隊偵三隊等共同搜索、拘捕。

徐一看到熟識警員再次上門，大吃一驚，反問「怎麼又是你」，令人啼笑皆非，同時，警員不忘提醒林等人，不要考驗警方偵緝能力及緝賭的決心。

專案小組攻堅後，當場在簽賭站內逮獲林等9人，查扣大麻1包、K他命1包，以及路由器、筆電、手機、電腦主機等證物。且電腦內存有金合發、山勝娛樂城、博金網等賭博網站的帳號、報表、下注資料、會員資料、通訊軟體對話截圖等紀錄。警方估算，該簽賭站總投注金額達5千多萬元。