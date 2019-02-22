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大學犯罪研究結果出爐！民眾滿意度：警近8成 檢僅3成

2019-02-22 16:26聯合報 記者李隆揆╱即時報導

中正大學犯罪研究中心針對去年全年度進行重大治安相關議題電訪研究結果出爐，調查顯示...
中正大學犯罪研究中心針對去年全年度進行重大治安相關議題電訪研究結果出爐，調查顯示民眾對警方社區安全、治安工作滿意度皆創歷史新高。 圖／聯合報系資料照片
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國立中正大學犯罪研究中心日前針對去年全年度進行重大治安相關議題電訪研究，並於今（22）天上午公布研究結果；研究顯示，民眾對警方社區安全、治安工作滿意度皆創歷史新高，近9成民眾支持提升警消、監所等危勞工作者的待遇福利，僅3成民眾滿意檢方對於犯罪偵查的工作表現，另對於法官審案的公正性，多數民眾仍持質疑態度，司法改革成效滿意度偏低。

調查顯示，在社區安全方面，91.3％的民眾感覺住家附近安全，比起前期成長2.4％，安全感維持上升趨勢，達到歷年最高點。在整體治安滿意度方面，較前期調查結果上升11.1％，有大幅提升，研究人員推估，是因為政府大力推動反毒政策，執行單位也展現執法成果，故提升民眾對政府維護治安的信心。

民眾對於「警察維護治安工作」的滿意度達77.5％，是歷年最佳表現；因台灣近年社運及治安案件頻傳，國家公權力賦予警方維護治安的重責，且去年九合一選舉期間，警方投入大量警力掃蕩幫派、槍枝，讓選舉活動平安落幕，促使民眾滿意度持續攀升。

在警消、監所等危勞工作的待遇、福利方面，數據顯示，高達9成民眾支持提升相關人員福利，反映出多數民眾了解警消、監所人員須面對的辛勞及風險，並給予肯定。

針對檢察官犯罪偵查工作，此次調查僅有32.3％民眾表示滿意；研究人員推估，主要原因可能源於民眾對檢察官工作內容仍不了解，建議強化檢察機關的宣傳，重拾人民支持。

另外，僅有21.9％的民眾相信法官可以公平公正審判案件，這樣的結果與前次調查結果相比，其信任度下降1.2％；對於政府司法改革的成效，則有80.9％的民眾表示不滿意，與前次調查結果相比有些微下降，但不滿意度仍屬偏低。

在廉政滿意度方面，調查顯示民眾對於政府廉政滿意度上升，但有7成民眾仍不滿意政府整肅貪污的表現。另，仍有高達9成5的民眾不支持大麻合法化，過半民眾對政府掃毒表示不滿意，對於政府在詐騙犯罪防治方面的表現滿意度則有見回升。有超過7成民眾認為性犯罪者出獄後，應將其個資公布給大眾知道；近8成1的民眾支持政府以警政、司法力量打擊網路假訊息。

中正大學犯罪研究中心表示，此次調查於今年1月23日至25日間，訪問全台1802名民眾，在95％的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.31％；抽樣完畢後，也針對每一樣本以「多重反覆加權」方式進行加權，使加權後的樣本與母群無顯著差異。

國立中正大學犯罪研究中心日前針對去年全年度進行重大治安相關議題電訪研究，並於今（...
國立中正大學犯罪研究中心日前針對去年全年度進行重大治安相關議題電訪研究，並於今（22）天上午公布研究結果。記者李隆揆／翻攝
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