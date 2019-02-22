兩大幫派債務糾紛上演追車槍戰 竹縣警接力掃蕩

2019-02-22 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



天橋幫3名成員，昨天持改造手槍向警方投案。圖／竹東分局提供 分享 facebook 新竹兩大幫派份子太陽會與天橋幫，因成員間有債務糾紛，雙方先後在新豐鄉、台68線快速道路及竹東鎮飛車追逐開槍，警方日前已逮捕其中一方的林、陳兩名開槍嫌犯，並依殺人未遂、槍砲罪嫌送辦，警方循線追查另一幫派份子，3名開槍反擊的嫌犯昨天主動投案，並交付涉案槍械，全案訊後違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方指出，新豐太陽會19歲林姓及20歲陳姓男子，因與天橋幫成員蔡姓男子有債務糾紛，2人13日在新豐鄉天德堂前誤認蔡男車輛，竟開了10槍，所幸僅擊中無辜民眾車輛，無人受傷，但消息也傳開，引起天橋幫份子不滿。

15日當天，林、陳2人開車行經台68線途中，確實看到蔡男的車子，開車追上一路從快速道路進入竹東鎮市區，沿途射擊10餘發。所幸，兩起射擊案無人受傷。

經警方連日跟監埋伏，鎖定2人躲在新豐鄉的汽車旅館，19日新湖分局與刑事局一大二隊晨趁熟睡中逮人，並在車內起出925改造手槍2把、金牛座改造手槍1把，警方依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪移送法辦。

而竹東分於15日獲報轄內傳出槍響，也立即成立專案小組，持續追查反擊駁火的天橋幫成員，並運用大數據分析，抽絲剝繭，鎖定涉案人車積極追查，天橋幫替蔡男出頭的戴姓、劉姓及朱姓成員，自知遭警方全面鎖定、走頭無路，昨日主動向竹東分局投案，並交付仿金牛座改造手槍1把，全案訊後違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。