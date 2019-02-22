親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

議員呱吉：我想像超級英雄 但你最好別相信真的有

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

穩鵬號喋血 巡護八號遠洋馳援中途不泊靠

2019-02-22 13:00中央社 台北22日電

海巡署派出巡護八號搭載特戰隊員前往救援「穩鵬號」。 記者劉學聖／攝影
海巡署派出巡護八號搭載特戰隊員前往救援「穩鵬號」。 記者劉學聖／攝影
分享
漁船「穩鵬號」在印度洋發生喋血案，海巡署4名特勤預計今天和漁業署人員搭機到馬爾地夫先行趕到現場，另有巡護八號昨天出航，單趟航程13至15天，中途不泊靠碼頭，遠洋馳援。

屏東東港籍「穩鵬號」20日凌晨2時在模里西斯路易士港東北方1540浬作業時，1名菲律賓籍漁工持刀砍死菲籍漁工及印尼漁工，另有漁工受傷，10多名漁工被迫跳海，船上3名台籍船員包括船長陳振茂、輪機長高信光與觀察員楊文斌與3名外籍漁工躲在船艙內。

21日下午1時許，陳振茂等3名台籍船員跳海逃生，被友船「上豐3號」救起來。

海洋委員會海巡署立即指派具有武裝機槍的「巡護八號」，並搭載4名配有衝鋒槍和手槍等武器海巡特勤人員，從高雄旗津海巡隊的基地碼頭解纜出航，趕赴現場，船上人員包括武裝特勤隊員和偵查人員共30多人。

海巡署今天表示，預定單趟航程13至15天，「巡護八號」出航時，針對油料、水等物資皆整補完備，預估船上食物可維持30天，因此中途不泊靠碼頭，目前台籍漁船「鴻福88號」及「上豐3號」仍在現場箝制被劫走的「穩鵬號」。

海巡署預計今天指派4名特勤和漁業署人員先搭機赴馬爾地夫，再租用搭乘快艇趕往現場救援。

海巡署說，2013年，遠洋漁船蘇澳籍「特宏興368號」前往太平洋附近海域作業時，也發生海上喋血案。

海巡署說，「特宏興368號」船長陳德生及輪機長何昌琳疑因管理問題，遭9名印尼籍漁工殺害並劫船，因案發地在帛琉東南方530浬附近海域，當時指派「巡護七號」趕赴現場，歷經28天，共1萬公里航程，最後海巡員強行登船攻堅，並押回涉案印尼籍漁工。

海巡署碼頭印尼
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

3次夫妻吵架鬧上警局 蘆洲受虐兒在驚恐中成長

2019-02-22 13:18

才笑說「你們搞錯了！」 警方下一秒天花板抄出槍彈

2019-02-22 12:40

7旬老翁殺情婦再尋短 人已死獲檢方不起訴處分

2019-02-22 11:44

他的第一次？ 毒男落網全身直發抖

2019-02-22 13:19

遇警就閃？特勤中隊員警特別留意這輛車果然查到槍毒

2019-02-22 12:19

菜刀大盜偷遍北台灣遭逮 警方用空拍機破案

2019-02-22 11:26

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

2019-02-22 00:37

救穩鵬號 海巡特勤跳蛙式跨國救援

2019-02-22 00:05

自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32

海巡特勤為登船常攻堅 穩鵬號為首度跨國救援任務

2019-02-21 20:54

疑吸毒嗨翻持槍亂射路邊民車 毒男被逮竟說有精神疾病

2019-02-21 20:05

東港漁船穩鵬號遭劫 海巡船艦決定強勢登船押人回台

2019-02-21 20:04

極速救援！海巡派四名特勤搭機趕赴現場展開奪船行動！

2019-02-21 19:57

女直播主談分手遭刺殺勒斃 男友今遭重判15年

2019-02-21 17:06

員警取締騎機車男紅燈越線 意外查獲毒品

2019-02-21 17:04

警方查暗夜鞭炮擾民 竟意外查獲改造手槍

2019-02-21 17:01

穩鵬號喋血 海巡署：陳姓船長等三國人跳海獲救

2019-02-21 15:38

穩鵬號船長3台人跳船獲救 仍有6漁工下落不明

2019-02-21 15:16

測謊不能當證據？警政署：實務驗證不該廢

2019-02-21 15:08

海巡署增無人機利器 空中搜尋海岸防病死豬

2019-02-21 15:02

穩鵬號海上喋血 3名台籍船員中午傳跳海求生獲救

2019-02-21 14:49

遠洋漁船漁工喋血變劫船 船長家屬泣求政府速營救

2019-02-21 13:11

穩鵬號漁船海上喋血 海巡特勤隊員出發千里追兇

2019-02-21 13:11

停車糾紛竟成鄰居亂鬥 高雄兩對兄弟檔互告

2019-02-21 12:52

影／東港漁船海上喋血 海巡特勤出發救援

2019-02-21 12:50

東港籍漁船海上喋血 「巡護八號」要開13天才能救援

2019-02-21 12:44

汽車零件老闆回家遇伏擊遭刺傷 警追查凶手下落

2019-02-21 12:40

這個包太吸睛 想釣到心儀女卻引警盤查抓到毒

2019-02-21 12:21

永和分屍命案 孫武生販毒集團疑有第5人

2019-02-21 12:10

迷上英國富商要2萬 警助寂寞芳心女免被騙

2019-02-21 12:08

醫手術台上性侵女患者 檢：清查有無其他被害人

2019-02-21 11:56

影／台中4死命案解剖 被問是否原諒女婿？彭母不語

2019-02-21 11:30

犯5條通緝男子逃亡8年 搬家鬆懈束手就擒

2019-02-21 11:23

穩鵬號喋血案 海巡署「巡護八號」中午12點出發

2019-02-21 11:18

把你打醒！80歲老母淚眼杖打吸毒兒打到手腕骨裂

2019-02-21 11:13

遠洋漁船喋血1死1傷多人跳海 海巡：不排除開槍格斃

2019-02-21 10:25

影╱台中4死命案 吳父：要知道真相下去問他再告訴我

2019-02-21 10:05

又是酒駕撞死人！無辜騎士遭撞飛摔大圳頭破慘死

2019-02-21 09:50
看更多

熱門文章

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07

維冠大樓倒塌115人死亡 建商建築師都關5年定讞

2019-02-21 14:25

蘆洲虐童案 打兒母訴苦「不是壞媽媽」

2019-02-22 06:56

極速救援！海巡派四名特勤搭機趕赴現場展開奪船行動！

2019-02-21 19:57

四樓透天厝只有兩樓半是真的 網友傻：這什麼概念

2019-02-21 15:15

蘆洲爆虐兒！母暴打2歲兒逼吃地上飯菜 百名網友深夜找上門

2019-02-22 03:05

馬英九被控洩密更一審開庭 有罪無罪這審說了算

2019-02-22 08:24

豪宅性侵偷拍女子 富少李宗瑞確定要關29年10月

2019-02-22 11:31

台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

2019-02-22 00:37

馬英九洩密案柯建銘自稱后羿 「我要射下馬英九！」

2019-02-22 10:29

等待阿公火化時幫家人訂飲料 發票中獎讓她淚崩

2019-02-21 20:14

逛好市多驚見OL坐在手推車 顧客批：有夠懶

2019-02-22 12:50

色婦產醫師手術台性侵移工 注射麻醉10cc不夠再補3cc

2019-02-21 15:43

影／七旬老農操作「三腳仔」整田 遭重壓身亡

2019-02-21 17:02

蘆洲傳虐童案 新北社會局：疑家庭不和睦導致

2019-02-22 00:34

蘆洲疑又發生虐童 網民又開始躁動衝現場

2019-02-22 00:13

穩鵬號喋血 海巡署：陳姓船長等三國人跳海獲救

2019-02-21 15:38

馬英九被控洩密搏無罪 柯建銘：捍衛憲政體制

2019-02-22 11:25

蘆洲出現虐童 母遭肉搜民眾前往聚集

2019-02-22 00:09

捷運廁所剛撿到手機就被失主怒嗆告侵占 她用這招反擊

2019-02-21 18:10

針孔錄下醫師性侵惡行 檢察官：手段雖違法但有證據力

2019-02-21 18:26

扯！騎士酒駕判無罪 他辯不知酒氣未退法官真信了

2019-02-22 10:52

醫手術台上麻醉性侵孕婦 診所被蛋洗砸車洩憤

2019-02-22 12:39

救穩鵬號 海巡特勤跳蛙式跨國救援

2019-02-22 00:05

醫師娘裝針孔抓小三 竟錄到老公手術台上性侵孕婦

2019-02-22 00:36

警方查暗夜鞭炮擾民 竟意外查獲改造手槍

2019-02-21 17:01

疑10多年前車禍引殺機 男當友人妻小面砍死他

2019-02-22 08:23

蔻蔻姐罵警察「流氓」被告快哭了 退休警選擇原諒和解

2019-02-21 20:56

涉詐領公關費 二林工商校長20萬元交保

2019-02-21 17:47

敬鵬大火6消防員殉職 董事長等6人起訴火場指揮官無責

2019-02-22 10:28

臉書粉團爆料蘆洲疑又發生虐童 分局長深夜向網民釋疑

2019-02-22 01:11

查緝詐騙集團車手6警遭起訴 新北警：遺憾

2019-02-21 17:46

「誰摔死李新」風暴不斷 羅淑蕾：郭新政想選立委啦！

2019-02-22 12:01

自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32

穩鵬號海上喋血 3名台籍船員中午傳跳海求生獲救

2019-02-21 14:49

影／跳樓掉槍還斷腿 拉Ｋ男躲回收場仍被逮

2019-02-21 15:29

穩鵬號船長3台人跳船獲救 仍有6漁工下落不明

2019-02-21 15:16

蘆洲虐童父母身分曝光 長期失和鬧離婚爭監護權

2019-02-22 11:10

「香奈兒比丘尼」啖肉又喝酒 高雄現蹤通緝落網

2019-02-22 10:26

醫界醜聞！前醫管會執行長黃焜璋收賄得關15年

2019-02-21 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top