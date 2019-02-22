遇警就閃？特勤中隊員警特別留意這輛車果然查到槍毒

2019-02-22 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市鄧男與林男警覺性高，見警方巡邏車即繞路離開，保大特勤中隊員警留意這輛車「遇警就閃」，翌日再到同處巡邏並盤查兩人，果真在林隨身包包內起出136包標有炫富的法拉利圖案、彩色惡魔等毒咖啡包，並起出一顆制式子彈，林辯稱毒咖啡是友人寄放，子彈則是獄中友人留給他的「紀念品」，警方對林嫌供詞語帶保留，並向上追查毒品來源。

台中市保大特勤中隊今表示，本月13日員警至北區青島一街巡邏，發現一輛白色租任車行經可疑，見到警車就加速離去。

隔天員警到同一地點執行巡邏勤務，發現同輛白色租任車但車內無人，警方伺機等待鄧男(21歲)與林男(21歲)出現，警方盤查發現林男包包內有標誌炫富的法拉利圖案咖啡包16包、黑咖啡包62包、葡萄果汁粉42包、彩色惡魔果汁粉16包等毒品，共計136包、總重1234.5公克，經以毒品試劑檢測後，均呈現毒品陽性反應。

警方更在林男皮包內查獲一顆制式子彈，林辯稱，百餘包毒咖啡不是要販賣，是一名女性友人寄放，而子彈是一名入獄友人送給他的「紀念品」。