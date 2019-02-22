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7旬老翁殺情婦再尋短 人已死獲檢方不起訴處分

2019-02-22 11:44聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

鐘姓婦人疑遭男友下毒身亡，陳屍在此轎車後座。記者郭宣彣／翻攝
鐘姓婦人疑遭男友下毒身亡，陳屍在此轎車後座。記者郭宣彣／翻攝
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黃昏之戀變了調！新竹縣61歲單身鍾姓婦人，與76歲已婚張姓老翁有債務、感情糾紛，張翁心生不滿，買藥磨粉下毒毒死鍾婦，並留有遺書自白坦承殺害鐘婦，隨後尋短身亡。檢方日前調查終結，被告張翁雖犯殺人罪，因事後尋短死亡，按刑事訴訟法予以不起訴處分。

檢警調查，鍾婦的孫女在去年10月17日傍晚到車庫玩耍時，發現「阿嬤死在車上」，嚇得告訴家人。當時，家屬誤以為鐘婦是因酒醉不慎噎死。不過，經過警方調查發現，因鐘婦陳屍後座且汽車鑰匙不翼而飛，調閱監視器一查，發現張翁步行離開車庫懷疑涉案，要傳張到案說明，卻發現同日張卻因畏罪尋短身亡。

檢警調查，去年10月17日，鍾婦感到身體不適，與張翁約在湖口某處會面陪同就醫，就醫後兩人到一處汽車旅館休息，張翁拿出事先準備的啤酒，趁鍾婦不注意時偷偷把農藥加入酒中，等待鍾婦飲用後呈全身癱軟中毒症狀，張翁開車將她送回去。

檢警調查，張男留遺書自白坦承犯下殺人罪，遺書內容寫「鍾婦欺騙我五萬多元不還，還說要修房屋要借錢，房屋還沒修完又要借6萬元，這樣永遠都拿不夠，所以已經被我解決掉，我也是不得已」，直指鍾婦借錢不還，要妻子原諒他，因不想被關所以選擇走上絕路，內容也叮囑家中孩子要孝敬長輩。

新竹地檢日前調查終結，因張翁已死，按刑事訴訟法第252條第6款予以不起訴處分。

刑事訴訟新竹殺人
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