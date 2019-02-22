菜刀大盜偷遍北台灣遭逮 警方用空拍機破案

2019-02-22 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



警方透過空拍機，掌握張男行蹤。記者郭宣彣／翻攝 分享 facebook 新北市張姓慣竊2年前偷遍北台灣，他專挑獨棟或集合式透天厝闖空門，從去年6月至今在新竹地區連犯50起住宅竊案，他利用鐵剪、切管器等工具破壞門窗後進入，偷寶石、鑽戒、金飾等，警方出動空拍機抓人，24小時不間斷蒐證，順利將人逮住，訊後依竊盜罪嫌送辦，法院裁定收押。

警方在張男身上起出犯案用油壓剪、頭套、手套、失竊現金、人參，訊後依竊盜罪嫌送辦，並由法院裁定收押。記者郭宣彣／翻攝 分享 facebook 警方調查，張男行竊專挑較偏僻房屋，並選擇溪邊、樹林、農田等路線闖空門，為躲避監視器，張男透過剪破鐵窗或攀爬方式入內，將屋內洋酒、人參、寶石、鑽戒、金飾洗劫一空，也因為避免行竊失風，一進門就會先到廚房拿菜刀，被稱作「菜刀大盜」。受害對象從農民、藝品收藏家甚至醫生。

警方表示，新竹地區竊案從去年6月至今頻傳，警方發現發現先前遭法院裁定收押的張男涉有重嫌，並成立專案小組徹查。張男為躲避查緝，每次犯案後則步行至頭前溪河濱公園，藏匿行蹤，讓警方要抓人有困難。

為抓住張男，新竹市警察局第二分局東勢派出所一名擅長操作空拍機的警員，分析張男犯案路線時，使用空拍機進行24小時不間斷蒐證，找到破案關鍵。

警方發現，張男每日從新北市住處騎機車到新竹縣，走偏僻路線，在進入新竹縣竹北市頭前溪東岸自行車步道後，會躲到樹林後等待天色漸暗時，再從頭前溪多處豆腐岩過河前至竹市行竊。