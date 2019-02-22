18年前車禍糾紛 男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

2019-02-22 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市鳳山區新富路405巷、忠孝國小附近，今清晨發生持刀殺人案，林姓男子不滿18年前與陳姓男子因租車車禍賠償問題耿耿於懷，18日林先寄出恐嚇信給陳，陳昨還找林理論，未料林今天趁陳出門上班時上前理論時，雙方發生衝突扭打，林竟拿出西瓜刀，朝陳的左腋下刺入約5公分，陳當場倒地血流如注，目睹鄰居趕緊將林制伏，陳送醫後宣告不治。

案發當時，死者陳姓男子（38歲），陳的妻子、就讀國小五六年級的兩個孩子現場目睹事發經過，陳的妻子現場不斷哭泣，飽受驚嚇，呼喊著老公名字。陳送醫後，妻子連忙騎摩托車趕去醫院。

警方調查，嫌犯林姓男子（38歲）在臉書找到死者陳的住址，近期多次在臉書恐嚇他，本月18日還寫了一封恐嚇信，放到陳家的信箱，信中提到「你再不處理，三天後來找你」，當時陳收到恐嚇信有向警方報案，陳懷疑是林做的。陳昨上午找到林後，雙方談判理論，陳錄到林說恐嚇信是他寄出的，陳昨就到派出所報案正式提告恐嚇罪，未料今清晨就發生憾事。

警方調查，事件起因源自18年前，當時林姓男子向車行租車後，陳開出租車時發生自撞事故，最後雙方家長出面跟車商談和解，林家將車子花50多萬元買回，但因爲修車修12萬元，林多年來向陳討這筆12萬元費用。

警方調查，因為陳換手機，林一直找不到陳，近期林在臉書發現陳的住址後，開始在臉書留言、還寫恐嚇信要討回當年12萬元。

今清晨6點40分，林在陳家附近埋伏，等陳出門上班時，上前理論，雙方發生衝突，附近鄰居發現後趕緊報案，未料扭打過程中，林拿出約30公分長的西瓜刀砍殺陳3刀，其中一刀致命，從陳的左腋下刺入約5公分傷口，現場血流如注，另外右手腕、左膝蓋有刀傷，陳送醫後宣告不治。