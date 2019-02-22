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台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

2019-02-22 00:37聯合報 記者廖炳棋潘欣中侯俐安／連線報導

海巡署派出巡護八號搭載特戰隊員前往救援「穩鵬號」。 記者劉學聖／攝影
海巡署派出巡護八號搭載特戰隊員前往救援「穩鵬號」。 記者劉學聖／攝影
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屏東東港籍遠洋鮪釣船「穩鵬號」前天凌晨在印度洋海域作業時，發生船員械鬥造成兩死，台灣籍漁業署觀察員楊文斌、船長陳振茂及輪機長高信光三人鎖在艙內待援。昨天下午，三人趁隙與四名漁工跳海逃生，被馳援的漁船救起，結束長達卅四小時海上驚魂。

海巡署長陳國恩昨天一早就安排「巡護八號」及特勤人員趕赴救人，但因要十三天才能抵達，又臨時加派四名特勤人員搭機趕往。

將強勢登船制伏霸船者

海巡署指出，情資顯示殺人霸船的大副持刀，因此四名特勤人員趕抵案發現場後若勸說投降無效，將強勢登船，以徒手、警棍、電擊槍制伏霸船者，奪回漁船控制權，將人船押回台灣。

「穩鵬號」台籍船長陳振茂等七人，鎖在船艙內卅多小時後，昨天下午趁隙跳海脫困，馳援...
「穩鵬號」台籍船長陳振茂等七人，鎖在船艙內卅多小時後，昨天下午趁隙跳海脫困，馳援的台灣友船立刻搭救。 圖／漁業署提供
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「徹夜未闔眼的大副已精神不濟。上午發現友船一直沒離開，等大副到駕駛艙休息，心想久無動靜可能睡著了，感覺可以逃了，偷偷撬開船艙門，七個人全部跳海拚了！」陳振茂昨天下午一時許獲救後，立刻打衛星電話回琉球家報平安，簡述逃生過程。

陳振茂也打給船東陳勝富報平安，提醒船上還有被砍傷不能走動的漁工需要醫療救援。他說，行凶的菲籍漁工能力好，是他很好的副手，剛升上大副，沒想到因船員管教問題和其他漁工起激烈爭執，鬧出人命後情緒大失控，還逼其他漁工跳海，他仍苦勸大副自首。

2死6失蹤2受傷待援

農委會昨晚臨時舉行記者會說明這起海上喋血案造成兩人死亡，我國籍船長等十三人獲救、六名外籍船員落海失蹤。漁船上還有行凶的菲律賓籍大副及兩名受傷的外籍船員。

海巡署失蹤東港漁業署農委會
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