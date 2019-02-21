自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東琉球籍遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」前天凌晨在印度洋公海作業時，菲律賓籍大副和漁工械鬥造成兩死，他持刀脅迫其他漁工跳海後，並將台籍船長、輪機長和漁業署隨船觀察員關進船艙，並阻止馳援的友船援救；昨天下午1時許，3人和4名漁工趁隙逃出跳海獲救，結束長達34小時的海上驚魂；因船上還有3名受傷漁工，有人建議自製木盾攻堅救人船 相關單位認為人員危險性高，籲先柔性對話。

「船上還有3名被砍傷不能走動的漁工，需要醫療救援，不能放下他們！」陳振茂下午跳海獲救後也打給船東陳勝富報平安，他說，行兇的菲籍漁工能力好，是他很好的副手，才升上大副，沒想到因船員管教問題和其他漁工起激烈爭執，鬧出人命後情緒大失控，還逼其他漁工跳海，因船上仍有待援救的受傷漁工，不放棄和菲籍大副對話機會，等情緒放緩後，試著勸他自首。