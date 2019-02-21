自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話
屏東琉球籍遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」前天凌晨在印度洋公海作業時，菲律賓籍大副和漁工械鬥造成兩死，他持刀脅迫其他漁工跳海後，並將台籍船長、輪機長和漁業署隨船觀察員關進船艙，並阻止馳援的友船援救；昨天下午1時許，3人和4名漁工趁隙逃出跳海獲救，結束長達34小時的海上驚魂；因船上還有3名受傷漁工，有人建議自製木盾攻堅救人船 相關單位認為人員危險性高，籲先柔性對話。
「船上還有3名被砍傷不能走動的漁工，需要醫療救援，不能放下他們！」陳振茂下午跳海獲救後也打給船東陳勝富報平安，他說，行兇的菲籍漁工能力好，是他很好的副手，才升上大副，沒想到因船員管教問題和其他漁工起激烈爭執，鬧出人命後情緒大失控，還逼其他漁工跳海，因船上仍有待援救的受傷漁工，不放棄和菲籍大副對話機會，等情緒放緩後，試著勸他自首。
船東陳勝富認為行兇的菲籍大副殺人後已失去理智，船上尚有3名等待援的受傷漁工，今天出航並有全副武裝特勤隊員隨船的海巡署「巡護八號」，航程要13天，但搶救行動已刻不容緩；兩艘友船船員有人提議自製木製盾牌，眾人合力登船制伏行兇大副，但漁業署等單位認為非專業的「攻堅」行動有不可測的人員傷亡風險，建議先和大副柔性對話。
留言