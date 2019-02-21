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員工尾牙上台批公司 老闆叫好賞每人55萬元

自製木盾攻堅救人船 船東心急漁業署籲先對話

2019-02-21 21:32聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東琉球籍遠洋鮪釣漁船「穩鵬號」前天凌晨在印度洋公海作業時，菲律賓籍大副和漁工械鬥造成兩死，他持刀脅迫其他漁工跳海後，並將台籍船長、輪機長和漁業署隨船觀察員關進船艙，並阻止馳援的友船援救；昨天下午1時許，3人和4名漁工趁隙逃出跳海獲救，結束長達34小時的海上驚魂；因船上還有3名受傷漁工，有人建議自製木盾攻堅救人船 相關單位認為人員危險性高，籲先柔性對話。

「船上還有3名被砍傷不能走動的漁工，需要醫療救援，不能放下他們！」陳振茂下午跳海獲救後也打給船東陳勝富報平安，他說，行兇的菲籍漁工能力好，是他很好的副手，才升上大副，沒想到因船員管教問題和其他漁工起激烈爭執，鬧出人命後情緒大失控，還逼其他漁工跳海，因船上仍有待援救的受傷漁工，不放棄和菲籍大副對話機會，等情緒放緩後，試著勸他自首。

船東陳勝富認為行兇的菲籍大副殺人後已失去理智，船上尚有3名等待援的受傷漁工，今天出航並有全副武裝特勤隊員隨船的海巡署「巡護八號」，航程要13天，但搶救行動已刻不容緩；兩艘友船船員有人提議自製木製盾牌，眾人合力登船制伏行兇大副，但漁業署等單位認為非專業的「攻堅」行動有不可測的人員傷亡風險，建議先和大副柔性對話。

在印度洋作業的台灣遠洋漁船「穩鵬號」（右）昨天凌晨發生菲律賓漁工械鬥喋血事件，行...
在印度洋作業的台灣遠洋漁船「穩鵬號」（右）昨天凌晨發生菲律賓漁工械鬥喋血事件，行兇的菲籍大副將台籍船長、輪機長和隨船觀察員和4名漁工關進船艙，並阻止馳援的台灣漁船「鴻福88」登船。圖／漁業署提供
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台灣遠洋漁船「穩鵬號」台籍船長、輪機長和隨船觀察員和4名外籍漁工，昨天被殺害2名...
台灣遠洋漁船「穩鵬號」台籍船長、輪機長和隨船觀察員和4名外籍漁工，昨天被殺害2名漁工的菲籍大副鎖在船艙內，7人於昨天下午1時趁隙逃出跳海，被馳援的友船救起。圖／漁業署提供
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被行兇菲籍大副鎖在船艙內的「穩鵬號」船長陳振茂，靠著敏銳觀察力和臨場機智，帶著另...
被行兇菲籍大副鎖在船艙內的「穩鵬號」船長陳振茂，靠著敏銳觀察力和臨場機智，帶著另6人撬開艙門跳海獲救。圖／翻攝自陳振茂臉書
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漁業署海巡署印度
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