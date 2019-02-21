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海巡特勤為登船常攻堅 穩鵬號為首度跨國救援任務

2019-02-21 20:54聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

海巡署派出巡護八號搭載特戰隊員中午出發前往救援東港漁船。聯合報系記者劉學聖/攝影
海巡署派出巡護八號搭載特戰隊員中午出發前往救援東港漁船。聯合報系記者劉學聖/攝影
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海巡署兵分兩路，分派共8名海巡特勤隊員，4人搭乘今天出港的巡護八號，另外4人將於明天搭上飛機趕往馬爾地夫，目的地都是穩鵬號出事海域；特勤隊員趕抵現場後，將會強勢登船展開攻堅行動，雖然預期不會開槍，但特勤隊員將以電擊槍、警棍為武器，強勢奪船並押人回台。

海巡署過去也曾派出船艦到遠洋進行海上救援攻堅行動，2013年1月，宜蘭縣蘇澳籍遠洋漁船「特宏興368號」，在東太平洋發生海上喋血案，船長陳德生及輪機長何昌琳慘遭船上印尼漁工殺害，當時海巡署曾考慮是否請美國協助救援，但因為美方船艦與我方「巡護七號」，距離「特宏興368號」的距離都差不多，因此最後海巡署仍決定由「巡護七號」趕往現場救援。

當時「巡護七號」上有海巡人員與特勤隊員，「巡護七號」趕到現場後，由特勤隊員強勢登艦，船上的印尼籍漁工看見海巡人員，隨即棄械投降海巡署將人、船扣回台灣，但船長與輪機長已被對方丟入海中救援不及。

當時的海巡署長王進旺，半夜在睡覺，知道「巡護七號」已經接近出事船隻「特宏興號」，立即趕赴海巡署本部鎮海樓下的勤務指揮中心，與「巡護七號」隨時聯繫；這次穩鵬號喋血案出事，預計我方人員強勢登艦時，海巡高層也將在指揮中心，隨時瞭解狀況並因應。

海巡署指出，當時特宏興號喋血案爆發時，我方曾洽請法國、美國、吉里巴斯、紐西蘭、澳洲協助，但最後都因為距離過遠無法救援，最後由在斐濟整補的「巡護七號」趕赴現場。

海巡署說，這次穩鵬號出事後，我方協請澳洲等鄰近國家協助，澳洲也派出軍機在案發地點進行巡航監視，同時漁業署協調租用馬爾地夫等當地快艇，載送我方特勤人員趕赴現場，算是台灣首度的海上跨國攻堅救援任務。

海巡署指出，特宏興號因為發生喋血案，較受國人矚目，但過去在東沙、南沙及馬祖地區海域，常發生越船、陸船越界事件，海巡署人員及特勤隊員為驅趕船隻，時常進行強勢登艦行動，因此海上登艦與攻堅並非第一次。

海巡署血案澳洲
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