疑吸毒嗨翻持槍亂射路邊民車 毒男被逮竟說有精神疾病

2019-02-21 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市東區樂業路、自由路等路段昨晚6時許傳出有4輛轎車玻璃疑遭歹徒持槍射擊，造成玻璃破裂，警方獲報後調閱監視器，根據車牌鎖定有毀損前科的何姓男子涉案，今天凌晨前往南屯區何的住處將他帶回，並查獲一把疑為作案使用的空氣槍及毒品，何辯稱自己有精神疾病，但卻無任何就醫記錄及重大傷病卡可資證明，全案今警詢後依毒品、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市第三警分局東區分駐所昨天晚上6時許，連續接獲4位車主報案，稱停放在自由路、進化路、樂業路等路段的轎車玻璃遭歹徒毀損，車窗玻璃有破洞，警方連夜展開追查，根據監視器畫面，發現歹徒駕駛轎車犯案，警方根據車牌資料，查出何姓男子（28歲，毀損前科）駕駛父親名下的轎車犯案。

警方今天凌晨零時許，前往台中市南屯區何的住處逮人，現場查獲一把作案用的玩具槍、兩包毒品咖啡包（重18.91克），玩具槍經鑑驗沒有殺傷力，咖啡包呈二級毒品藥物反應。