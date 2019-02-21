東港漁船穩鵬號遭劫 海巡船艦決定強勢登船押人回台

2019-02-21 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台灣東港籍穩鵬號漁船，日前在模里西斯東北方1540浬發生船員持刀械鬥案，當時有台灣籍漁業署觀察員楊文斌，船長陳振茂、輪機長高信光等3人，將自己反鎖在艙內求生，根據今天最新消息，台籍3人已經趁隙跳海逃生，並被我方鄰近作業漁船救起。

海巡署指出，海巡署長陳國恩親自向陳姓船長胞弟聯繫，證實「陳姓船長、輪機長及漁業署觀察員等3名國人趁隙跳海求生，並立即由附近台籍「上豐3」漁船救起，目前意識正常，狀況良好。」

為使家屬安心及瞭解救援現況，陳國恩今早特別指派南部分署黃姓參議代表海巡署，今天下午15時前往陳姓船長胞弟家中慰問及說明救援作為。

另外，我救援海巡船艦「巡護八號」，已經在今天中午整補完畢，並搭載4名特勤人員、3名偵查人員及30名船務人員，將途經馬六甲海峽，全速趕往事發地點，「巡護八號」人員全副武裝，長短槍、刀、棍等制式警用武器具備。

海巡署內部指出，趕抵現場後，若對方不願棄械投降，就會強勢登船奪回漁船控制權，並扣人扣船押回台灣受審；由於海巡特勤隊是國家級反恐維安武力，為台灣前五大特種部隊，加上根據情資顯示，穩鵬號上並沒有槍支等熱武器，對方也只能拿刀抵抗，因此海巡署內部評估，到時強勢登艦後，海巡特勤將不會動用槍支武器，憑徒手、棍棒或電擊槍就足以制服對方。

海巡署將持續與外交部、漁業署及國搜中心保持密切聯繫，掌握現場即時動態，視狀況採取相應作為。