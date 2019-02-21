嘉義男子見警逃竄摔傷 丟棄以色列製手槍被查獲

2019-02-21 18:25 中央社 嘉義縣21日電



2名男子今天凌晨走出汽車旅館，看到巡邏員警竟轉身跑回，其中一人從汽車旅館2樓跳下摔傷，竟忍痛將背包中一把以色列製SP-21戰鬥手槍丟棄，但仍被眼尖員警發現送辦。

嘉義縣警察局中埔分局發布新聞稿指出，中埔派出所員警今天凌晨4時許執行巡邏勤務時，在中埔鄉中華路一家汽車旅館前，發現26歲林姓男子、27歲蘇姓男子形跡可疑，正準備上前盤查時，2人竟轉身跑回汽車旅館內。

巡邏員警立即追趕，在汽車旅館一樓先將蘇姓男子攔下逮捕。另一名林姓男子則逃至汽車旅館2樓，接著從2樓跳下，企圖逃逸。不料，林男著地時造成左腳受傷，倒地哀嚎。

警方表示，林男受傷後，竟忍痛從身上背包中取出一把槍枝，丟棄在牆角，不過仍被眼尖的員警發現。員警拾起槍枝一看，彈匣內有3顆子彈，並在林男身上搜出一組K他命吸食盤。

警方指出，林男坦承與友人到汽車旅館吸食K他命，但否認持有槍枝，隨後又改口槍枝是同行蘇姓友人所有，只是暫時寄放在他的背包中；蘇姓男子稍後於警訊時，坦承持有槍枝。

2人經偵訊後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

警方表示，由於這把槍枝造型特殊，經查竟然是以色列製SP-21戰鬥手槍，槍身以材質較輕的塑料製作，由於槍枝輕盈受到特種部隊喜愛；這種槍枝在台灣十分罕見，許多資深員警也是第一次看到，將由警方進一步追查槍枝來源。