警方查暗夜鞭炮擾民 竟意外查獲改造手槍

2019-02-21 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



純樸金沙地區昨日凌晨發生一起酒醉男子持西瓜刀及土製改造手槍，在超商前揮舞刀械並開槍射擊案件，造成店家騎樓天花板毀損及一名民眾手指、右胸受傷，金湖分局金沙分駐所獲報火速趕抵現場制伏酒醉的李嫌並查扣凶器，全案將依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例罪嫌移送福建金門地方檢察署。

警方表示，昨凌晨12時許，接獲民眾報案，指在金沙鎮某超商前，有民眾燃放鞭炮，鞭炮聲響造成周遭住戶無法入眠，巡邏警網立即前往現場查看，並沒發現有人燃放鞭炮及炮竹殘留物，但處理員直覺得案件不單純，經調閱路口監視器，發現有一白色自小客車於案發時間停於該處，在警方到達前駛離現場，研判該車涉有嫌疑。

警方立即在周邊尋找這台白色車，並通報線上警網協尋，正當警方全力協尋時，結果不到1小時，又接獲民眾來電報案稱超商有一男子持西瓜刀攻擊民眾，金沙分駐所線上兩名巡邏員警立即驅車前往，到達現場後立刻將酒醉的李姓男子制伏並依現行犯逮捕帶所偵辦。