警方查暗夜鞭炮擾民 竟意外查獲改造手槍
純樸金沙地區昨日凌晨發生一起酒醉男子持西瓜刀及土製改造手槍，在超商前揮舞刀械並開槍射擊案件，造成店家騎樓天花板毀損及一名民眾手指、右胸受傷，金湖分局金沙分駐所獲報火速趕抵現場制伏酒醉的李嫌並查扣凶器，全案將依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例罪嫌移送福建金門地方檢察署。
警方表示，昨凌晨12時許，接獲民眾報案，指在金沙鎮某超商前，有民眾燃放鞭炮，鞭炮聲響造成周遭住戶無法入眠，巡邏警網立即前往現場查看，並沒發現有人燃放鞭炮及炮竹殘留物，但處理員直覺得案件不單純，經調閱路口監視器，發現有一白色自小客車於案發時間停於該處，在警方到達前駛離現場，研判該車涉有嫌疑。
警方立即在周邊尋找這台白色車，並通報線上警網協尋，正當警方全力協尋時，結果不到1小時，又接獲民眾來電報案稱超商有一男子持西瓜刀攻擊民眾，金沙分駐所線上兩名巡邏員警立即驅車前往，到達現場後立刻將酒醉的李姓男子制伏並依現行犯逮捕帶所偵辦。
警方檢測，發現李嫌的酒測值高達0.66mg/L，並在李嫌身上取出改造手槍1枝、西瓜刀、水果刀各1把，眼尖的員警發現這名男子就是警方協尋白色自小客車的李姓車主，經突破李嫌心防後，李嫌才坦承稍早民眾報案的鞭炮聲，是改造手槍射擊發的聲響，員警接著在李嫌家中及車內查獲改造槍枝材料及多把可疑具有殺傷力之改造手槍，全案依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例罪嫌移送金門地檢署。承辦員警透露，有前科的李嫌，年約40歲，經常會酒後鬧事，是地方上的頭痛人物。
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