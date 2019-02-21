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刑事局：測謊能找具體證據 不應全盤否定

2019-02-21 17:27中央社 台北21日電

司法院提出刑事訴訟法部分條文修正草案，擬禁止將測謊結果當作證據。刑事局今天指出，測謊可排除無辜者及協助被害人申冤，透過測謊也能找到具體證據，不應完全否定測謊能力。

司法院20日召開公聽會，並提出刑事訴訟法部分條文修正草案，擬禁止把測謊結果作為證據。

對此，內政部警政署刑事警察局今天由鑑識科召開記者會說明立場。

鑑識科科長葉家瑜受訪時表示，測謊可排除無辜者，並協助被害人申冤，且從過往承辦案例來看，遇到難以突破案子，透過測謊可找到具體證據，而院檢也可根據刑事局測謊後所提供資訊，進行全盤性綜合考量，並做出最正確判決，不應該完全否定測謊能力。

刑事局股長周茜苓解釋，對於是否排除把測謊當成證據，應從測謊準確度及國外立法案例是否可協助法院發現案件真實，審慎地進行綜合考量。

她說，根據中央警察大學研究指出，刑事局測謊鑑定結果平均準確度在96%以上，證明刑事局測謊是具有高準確度。

周茜苓指出，像日本及美國也會採用測謊當成證據，且測謊可排除無辜，過去像是中橫公路雙桶屍命案等重大案件及許多妨害性自主案，都是經由測謊，幫助許多無辜涉嫌人洗刷清白。

她說，建立完整測謊標準規範及測謊人員資格也可確保高準確度，法務部日前也召集國內鑑定機關研議，已達高度共識，目前正積極建立統一規範，因此，測謊鑑定證據是具有實質效能，不應全盤否定測謊的證據能力。

測謊警察刑事訴訟
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